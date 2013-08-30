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ÖSYM sınav takvimi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2014 yılında yapılacak sınavlara ilişkin takvimi belirledi.

ÖSYM sınav takvimi açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2014 yılında yapılacak sınavlara ilişkin takvimi belirledi.

30 Ağustos 2013 Cuma 09:01
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ÖSYM sınav takvimi açıklandı
ANKARA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2014 yılında yapılacak sınavlara ilişkin takvimi belirledi.

Buna göre, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) 23 Mart 2014, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) ise 14-15 Haziran ve 21-22 Haziran 2014'de gerçekleştirilecek. 2012 yılında yapılan Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) ise 2014 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) adı altında 31 Ağustos'ta yapılacak.

2014 yılında yapılacak bazı sınavların tarihleri şöyle:

-Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) : 23 Mart 2014

-Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS-İlkbahar dönemi): 6 Nisan 2014

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) İlkbahar Dönemi:11 Mayıs 2014

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-4 Sosyal Bilimler: 14 Haziran 2014

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-1 Matematik: 15 Haziran 2014

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-5 Yabancı Dil: 15 Haziran 2014

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-2 Fen Bilimleri: 21 Haziran 2014

-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS)-3 Edebiyat-Coğrafya: 22 Haziran 2014

-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans: 5-6 Temmuz 2014

-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 13 Temmuz 2014

-Dikey Geçiş Sınavı (DGS): 19 Temmuz 2014

-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) : 31 Ağustos 2014

-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sonbahar Dönemi) 6 Eylül 2014

-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Önlisans Düzeyi): 27 Eylül 2014

-KPSS Ortaöğretim/Önlisans (Ortaöğretim Düzeyi): 28 Eylül 2014

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonbahar Dönemi: 23 Kasım 2014

ÖSYM, güncel gelişmelere göre 2014 Sınav Takvimini yenileyebiliyor. Adayların zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri gerekiyor.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 09:02
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM
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