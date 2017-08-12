Osmanlı'nın Azerbaycan'da bastırdığı paraları topluyor

Koleksiyoncuların büyük ilgi gösterdiği Osmanlı paraları, kardeş ülke Azerbaycan'da da koleksiyoncular tarafından biriktiriliyor.

Azerbaycanlı koleksiyoncu Rövşen Ahmedov (64), uzun yıllardır Osmanlı dönemine ait madeni ve kağıt paraları topluyor.

Ahmedov, sahip olduğu yüzlerce madeni ve kağıt paranın yanı sıra Osmanlı'ya ait madalya, posta pulu ve kartpostalları da koleksiyonunda özenle koruyor.

Küçük yaşlardan itibaren koleksiyonculuğa merak saran ve farklı ülkelerin para ve posta pullarını biriktiren Ahmedov, Osmanlı paralarına ilgisini AA muhabirine anlattı.

Sovyetler döneminde her zaman Türk paraları toplamayı hayal ettiğini fakat "demir perde" dolayısıyla hayalini gerçekleştiremediğini söyleyen Ahmedov, Azerbaycan'ın bağımsızlığının ardından ciddi şekilde Türkiye konusu üzerinde çalışmaya başladığını belirtti.

Sadece Osmanlı değil, Anadolu'da hüküm süren diğer Türk devletlerinin de paralarını biriktirdiğini anlatan Ahmedov, "Anadolu Selçukluları, İlhanlılar'ın Anadolu'da bastığı sikkeler ile Osmanlı sikkeleri ilgi alanım. Osmanlı madalyaları ve Osmanlı temalı kartpostalları da topluyorum. Osmanlı askerlerinin bulunduğu kartpostalları çok seviyorum." dedi.

Koleksiyonundaki paraları Türkiye, Rusya ve yurt dışındaki diğer müzayedeler ile koleksiyonculardan temin ettiğini ifade eden Ahmedov, şöyle devam etti:

''Osmanlı'nın Azerbaycan şehirlerinde bastırdığı madeni paralara ilgim büyük. Koleksiyonumda III. Mehmet'in Şirvan ve Şamahı şehirlerinde, III. Ahmet'in Tebriz ve Revan'da, I. Mahmut'un Tiflis ve Gence'de bastırdığı sikkeler var. Bunlar çok nadir ve Türk koleksiyoncuların da aradığı sikkeler."

"En çok Kanuni'nin paralarını seviyorum"

Fetret devri sikkelerinin de ilgisini çektiğini dile getiren Ahmedov, "En çok da Kanuni Sultan Süleyman sikkelerini seviyorum. Kanuni, Türk ve İslam dünyasının en önemli hükümdarlarından biri. Saygıyı hak eden bir insan. Üç para bulsam, üçü de Kanuni sikkesi olsa hepsini alırım." ifadesini kullandı.