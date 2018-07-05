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Osmaniye'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Çocuklar Susmasın" sloganıyla tepki yürüyüşü düzenlendi

Osmaniye'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

Osmaniye İHH İnsani Yardım Derneği tarafından "Çocuklar Susmasın" sloganıyla tepki yürüyüşü düzenlendi

05 Temmuz 2018 Perşembe 11:47
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Osmaniye'de çocuk istismarına tepki yürüyüşü

OSMANİYE

Osmaniye İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından çocuk istismarını protesto etmek amacıyla "Çocuklar Susmasın" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Özel bir hastanenin bahçesinde toplanan grup ellerinde "Çocuk susar, sen susma", "Eylül, Leyla son olsun", "Minik bedenime dokunma" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla Adnan Menderes Bulvarında yürüyüş yaptı.

Osmaniye (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Nadir Sarıcan, yürüyüş sonunda yaptığı konuşmada, son günlerde çocuklarla ilgili kayıp, istismar ve cinayet haberlerinin arttığını söyledi.

Ankara'da 8 yaşındaki Eylül, Ağrı'da ise 4 yaşındaki Leyla'nın acı haberlerini almanın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Sarıcan, "Bu olaylar bizi bir gerçeği bir kez daha düşünmeye davet ediyor. Geleceğimiz için acil tedbirler almamız, suçlulara hak ettiği cezayı derhal vermemiz, önleyici ve koruyucu nitelikte uzun vadeli politikalar belirlememiz gerekiyor." dedi.

Sarıcan, bu tarz olaylarla ilgili cezaların artırılmasını içeren gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce yapılmasını isteyerek, "Sonrasında mesele sadece ceza boyutuyla bırakılmadan bu tür vahşetleri ortaya çıkaran etmenler hassas bir şekilde analiz edilmeli, caydırıcı cezaların yanında önleyici tedbirler alınmalı, çocukları koruma konusunda eğitim, hukuk ve sosyal boyutlarıyla konu bütüncül bir şekilde ele alınmalıdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından cinayete kurban giden çocuklar için dua edildi.

AA

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OsmaniyeYürüyüşçocuk IstismarıİHH
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