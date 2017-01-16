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Ortaokul öğrencilerinden oluşan 'iyilik timi' iş başında

Niğde'de, 28 öğrenciden oluşan "iyilik timi", hasta ve yaşlıları ziyaret edip ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destekte bulunuyor, cami temizliği yapıyor.

Ortaokul öğrencilerinden oluşan 'iyilik timi' iş başında

Niğde'de, 28 öğrenciden oluşan "iyilik timi", hasta ve yaşlıları ziyaret edip ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destekte bulunuyor, cami temizliği yapıyor.

16 Ocak 2017 Pazartesi 09:09
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Ortaokul öğrencilerinden oluşan 'iyilik timi' iş başında

NİĞDE

Niğde'de, Şehit Okan Acar İmam Hatip Ortaokulunda eğitim gören 28 öğrencinin oluşturduğu "iyilik timi", hasta ve yaşlıları ziyaret ediyor, ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek oluyor, camileri temizliyor.

Gönüllülük esasına dayalı çalışmalarını yürüten 14 kız ve 14 erkek öğrenci, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerinin rehberliğinde "mutlu et, mutlu ol" sloganıyla ihtiyaç sahiplerinin imdadına yetişiyor.

Faaliyetlerini haftalık ve aylık olarak yürüten "iyilik timi", ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek, hasta ziyaretinde bulunuyor, cami temizliği yapıyor, maddi ve manevi destekle insanların mutlu olmasına vesile oluyor.

Kütüphanede okuma etkinliği de düzenleyen "iyilik timi"ndeki öğrenciler, arkadaşlarına da örnek oluyor. Çevrelerindeki insanlara iyilik yapmak ve yardım etmek için adeta yarışan öğrenciler, toplumda yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularının artmasını amaçlıyor.

"Amacımız sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek"

Okul Müdürü Mahmut Sami Alboğa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "iyilik timi"nin yaklaşık 1 ay önce kurulduğunu söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmelerini sağlamak olduğunu aktaran Alboğa, "iyilik timleri"nin haftada bir gün okul çıkışında gönüllülük esasına göre bir araya gelerek değerler eğitimiyle ilgili bir konuyu işlediklerini dile getirdi.

Alboğa, maddi durumu zayıf ailelerin ziyaret edilerek gereken desteğin yapıldığını, özellikle Suriyeli öğrencilere Türkçe'nin öğretilmesi ve toplumsal hayata uyumları noktasında destek olunduğunu ifade etti.

Kütüphanede okuma etkinliği, yetimhane ve hasta ziyareti, cami temizliği gibi iyilik adına her türlü güzel hareketi yapmaya çalıştıklarını dile getiren Alboğa, "Buradan hareketle ben merkezli nesil yerine, biz merkezli, hizmetkar ve sosyal sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Suriyeli Rukiye vefa borcunu ödemek istiyor

Suriye'deki savaş nedeniyle 2 yıl önce Niğde'ye yerleşen ve "iyilik timi"nde yer alan 11 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi Rukiye Melehacı da ülkesine çok özlem duyduğunu belirterek, "Suriye'de de buna benzer proje yapmıştık. Sanki Suriye'de yapıyormuşum gibi, burada da kendimi çok iyi hissediyorum. Allah izin verirse elimden geleni yapmak istiyorum. Türkiye'de bana nasıl yardım ettilerse ben de yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
OrtookulöğrenciIyilik
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