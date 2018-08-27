Ormanların koruyucusu

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve orman işçilerinden oluşturulan "Alev Avcıları" isimli ekip, ormanlık alanlarda oluşan yangınlara en kısa sürede müdahale etmek için 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Özellikle yaz aylarında çıkan orman yangınlarına hızla müdahale ederek büyümesini önlemek amacıyla Amasya Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde konuşlandırılan "Alev Avcıları"nın sırt çantalarında uzun süre yangın alanında kalmalarına yardımcı olacak giysi ve gıda maddeleri ayrıca olası yaralanma durumunda kullanmaları için sağlık seti bulunuyor.

Güne sabah sporuyla başlayan ekip, ardından orman yangınlarında karşılaşılacak olası durumlar hakkında eğitim alıyor.

Yangın sırasında sıkıntı yaşamamak için sürekli tatbikat yapan "Alev Avcıları", kendi bünyelerindeki gözetleme kulelerinden veya Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'ndan gelen ihbarlar doğrultusunda yangın harekat merkezinden 5 dakika içinde ayrılarak 15 dakikada yangına müdahale edecek şekilde hazır bekliyor.

"Orman işçilerimiz büyük özveriyle çalışıyor"

Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik, yaptığı açıklamada, müdürlüklerine bağlı 220 bin 670 hektarı orman olmak üzere 560 bin 352 hektarlık alanda faaliyet gösterdiklerini, görev alanlarının orman yangınları açısından ikinci derece hassas bölge olduğunu söyledi.

Yangınlarda tüm personelin büyük özveriyle görev yaptığını vurgulayan Çelik, "Müdürlüğümüzde 9 mühendis koordinesinde 237 personelle orman yangını önleme, kontrol ve söndürme faaliyetleri yürütülmektedir. Kendilerine 'Alev Avcıları' ismini verdiğimiz orman işçilerinden oluşan özel ekip, yangına müdahale etmek için Amasya merkez, Taşova ve Gümüşhacıköy'de kurulu 3 ilk müdahale binasında 7 gün 24 saat nöbet tutuyor." dedi.

"Alev Avcıları"nın görevlerini hakkıyla yaptığını, yangınlara canları pahasına müdahale ettiğini anlatan Çelik, "Yangında en önemli husus, kısa zamanda müdahaledir. Bu ekibi kurmamızdaki amacımız da budur. Ayrıca mobil araçlarımız yangın riski yüksek bölgelerde ring atmakta, bütün bölgeye hakim bir yerde bulunan kulemizde de gözetleme yapılmaktadır. Biz ve 'Alev Avcıları' orman yangınlarına, ormanlarımızın ülkemizin milli değeri ve gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız olduğu bilinciyle müdahale ediyoruz." ifadesini kullandı.