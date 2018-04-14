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Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yaban hayvanlarına meyve bahçeleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, yaban hayatı için Çanakkale'de özel meyve bahçeleri oluşturuluyor. Mevcut ağaçlar, farklı dönemlerde meyve veren türlere aşılanarak, yaban hayvanlarının besin ihtiyacının kesintisiz karşılanması hedefleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yaban hayvanlarına meyve bahçeleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, yaban hayatı için Çanakkale'de özel meyve bahçeleri oluşturuluyor. Mevcut ağaçlar, farklı dönemlerde meyve veren türlere aşılanarak, yaban hayvanlarının besin ihtiyacının kesintisiz karşılanması hedefleniyor.

14 Nisan 2018 Cumartesi 12:53
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan yaban hayvanlarına meyve bahçeleri

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, yaban hayatı için Çanakkale'de özel meyve bahçeleri oluşturuluyor. Proje ile arazide bulunan mevcut ağaçlar farklı dönemlerde meyve veren türlere aşılanarak, yaban hayvanlarının besin ihtiyacının kesintisiz karşılanması hedefleniyor.

AA muhabirinin Bakanlık yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kritik periyotlarda, kış sonuna doğru ya da kurak geçen yaz dönemlerinde besin bulmakta zorlanan yaban hayvanları için DKMP Genel Müdürlüğü taşra birimleri, ihtiyaç görülen yerlerde yemleme çalışmaları yapıyor.

Besinlerini, baharda daha ziyade otlar, taze sürgün ve yapraklardan karşılayan yaban hayvanları, yaz başlangıcında otların kurumasıyla alt tabakada yenilebilir bitkilerin sürgün ve yapraklarına ve tarım arazilerine yöneliyor. Tarım arazilerine yönelen yaban hayvanları, vatandaşların ürünlerine zarar verirken, halkın yaban hayvanlarına bakış açısını olumsuz yönde etkileyen bu durum, sık sık şikayet konusu oluyor.

Hedef insan-yaban hayvanı çatışmasını engellemek

DKMP Genel Müdürlüğü, insan-yaban hayvanı çatışmasının yoğun yaşandığı bölgelerde yaban hayvanı yaşam alanlarında beslenme odakları oluşturarak, bu çatışmayı engelleyecek projeler geliştiriyor.

Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi Projesi kapsamında, ilk adım olarak Çanakkale genelini kapsayacak şekilde kurak geçen yaz boyunca farklı dönemlerde meyve vererek yaban hayvanlarına gıda sağlayabilecek meyvelik alanlar tesis edildi.

Yapılan çalışmalar ile arazide mevcut bulunan ahlat ağaçlarına meyve dönemleri farklı armut, muşmula ve elma türleri aşılanarak ve uygun yerlere meyve fidanları dikilerek yaban hayvanları için uygun beslenme odakları hazırlandı.

Avcı dernekleri ve vatandaşların katılımı ile meyve fidanları dikilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli, avcı dernekleri ve vatandaşların katılımları ile ortaklaşa yürütülen proje çerçevesinde, 700 ağaç, farklı türlere aşılandı. Ayrıca aşı dönemi sonuna kadar bin 500 ağaç daha aşılanacak.

Diğer yandan proje kapsamında insan-yaban hayvanı çatışmasının yaşandığı bölgelere düzenlenecek bir etkinlik ile avcıların ve vatandaşların katılımı ile dut, incir ceviz gibi türlerden 600 adet meyve fidanı dikilecek.

Yaban hayvanlarına karşı olumsuz tavır ortadan kaldırılacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yürütülen bu tip çalışmalar ile zirai arazilerin üzerindeki yaban hayatı baskısının azaltılacağını ve vatandaşların yaban hayvanlarına karşı sergilediği olumsuz tavrın ortadan kalkacağını belirtti.

Eroğlu, "Proje ile yaban hayatı yaşam alanları meyvelerle takviye ederek, besin miktar ve kalitesini artırmayı hedefliyoruz." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orman Ve Su İşleri BakanlığıDoğa Koruma Ve Milli ParklarDKMPçanakkale
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