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Orhan Boran son yolculuğuna uğurlandı

Usta sunucu Orhan Boran, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Orhan Boran son yolculuğuna uğurlandı

Usta sunucu Orhan Boran, İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

28 Mayıs 2012 Pazartesi 08:50
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Orhan Boran son yolculuğuna uğurlandı

Yaklaşık 2 yıldır tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Boran için Erenköy Galippaşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Boran'ın naaşı, burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, bir süre omuzlar üstünde taşındı. Boran'ın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
Cenaze namazına, Orhan Boran'ın eşi Güler Boran, oğlu Burak Boran, kızı Arzu Boran'ın yanı sıra Erkan Yolaç, Sezen Cumhur Önal, Halit Kıvanç, Saba Tümer, Erol Evgin, Lale Belkıs, Behzat Uygur, CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi ile sevenleri katıldı. 
Sunucu Erkan Yolaç, basın mensuplarının soruları üzerine, Orhan Boran'ın büyük bir usta olduğunu belirterek, ''Ben bu işe başladığım zaman, 55 sene önce, '100 sene geçse bir Orhan Boran gelmez' demiştim. Şu anda da aynı şeyi tekrar ediyorum. Gene 100 sene içerisinde bir Orhan Boran gelmez. Dünya çapında bir sanatçıyı kaybettik, hepimizin başı sağ olsun'' dedi.
Sunucu Halit Kıvanç da ''Orhan Boran Türkiye'de isim yapacağı sırada Londra'ya gitti. BBC'de program yaptı ve o kadar iyi bir izlenim bıraktı ki o döndükten sonra BBC'den bana teklif geldi, ben de gittim. İngiltere'ye gittiğim zaman bana Orhan'ın esprilerini İngilizler İngilizce anlatırlardı'' diye konuştu.
Manken, oyuncu ve şarkıcı Lale Belkıs, Orhan Boran'ın büyük bir duayen olduğunu, kendisinin ilk defilesini de Orhan Boran'ın sunduğunu ifade etti. Belkıs, ''Ne yazık ki hiçbir sanatçımıza sahip çıkamadığımız gibi Orhan Bey'e de sahip çıkamadık'' dedi.
Sunucu Saba Tümer de bir programda Orhan Boran'ın hastalığını bütün Türkiye'ye duyurduklarını belirterek, ''Çok zor bir süreç geçiriyormuş ve hiçbirimizin haberi yokmuş. Tekrardan hatırlandı ve sevenleriyle bir araya geldi. Umarım son günlerini iyi geçirmiştir'' diye konuştu.
Oyuncu ve sunucu Behzat Uygur ise ''Çok değerli ağabeyimiz, ustamız Orhan Boran'ı kaybettik. Aslında sadece Orhan Boran'ı kaybetmedik, bir dönemi de kaybediyoruz. Dileğimiz o ki yeni Orhan Boranlar çok zor olmasına rağmen inşallah yetişir'' şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 28.05.2012 00:50
Anahtar Kelimeler:
Orhan Boran
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