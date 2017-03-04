Organlarıyla 4 hastaya umut oldu

Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 76 yaşındaki kişinin organları, 4 hastaya umut oldu.

Karahallı ilçesi Kırkyaren köyünden 4 gün önce beyin kanaması nedeniyle ambulansla Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ömer Aktaş'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, 4 çocuk babası Aktaş'ın organlarının bağışlanması konusunda ailesinin onayını aldı. İzmir Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi, nakil yapılacak uygun hastaları tespit etti.

Aktaş'ın böbrekleri ve karaciğeri, 4 hastaya nakledilecek.

Ömer Aktaş'ın oğlu Reşat Aktaş organların birçok hastaya umut olması dileğinde bulundu.

Organ naklinin birçok insanın hayatını kurtarabileceğine dikkati çeken Aktaş, "Kardeşlerimin desteğiyle böyle bir karar verdik. İnşallah babam insanlara can vermiş olur, onlara umut olur. Bütün dünyanın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Yani ne mutlu bize, birkaç insana umut olabildiyse. Sağlığında bizden bir talebi yoktu. İnşallah hastaların umudu olur." ifadelerini kullandı.