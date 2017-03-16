Organlarıyla 3 hastaya umut olacak

Bursa'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 65 yaşındaki bir kişinin 3 böbreği ve karaciğeri 3 hastaya umut olacak.

Bursa Kamu Hastaneleri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4 gün önce beyin kanaması sonucu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 65 yaşındaki erkek hasta T.K’nın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin yaptığı görüşme sonucu ailesi T.K'nın organlarını bağışladı. Bunun üzerine T.K'nın iki böbreği ve karaciğeri başarılı geçen operasyonla alındı.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Doç. Dr. Soner Cander, hastanın ailesine teşekkür ederek, "Beyin kanaması sonucu hastanemizde tedavi gören T.K’nın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesi organlarının bağışlanmasını kabul etti. 2 böbrek ve karaciğeri, Bursa'da organ bekleyen 3 kişiye umut olacak." ifadesini kullandı.