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Organıyla umut oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki bir kişinin karaciğer ve böbrekleri ailesince bağışlandı.

Organıyla umut oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki bir kişinin karaciğer ve böbrekleri ailesince bağışlandı.

13 Haziran 2017 Salı 11:51
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Organıyla umut oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 67 yaşındaki bir kişinin karaciğer ve böbrekleri ailesince bağışlandı.

Edremit Devlet Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Aykut Aksu, gazetecilere yaptığı açıklamada, beyin ölümü gerçekleşen bir erkek hastanın ailesinin organ bağışında bulunmak istediğini belirtmesi üzerine harekete geçtiklerini dile getirerek, bu talebi Sağlık Bakanlığı yetkililerine ilettiklerini kaydetti.

Nevşehir'den Bursa'daki bir özel hastaneye gelen ve karaciğer ile böbrek nakli bekleyen hastaların belirlenmesi üzerine saat 03.00'te Edremit Devlet Hastanesinin ameliyathanesinde işlemlere başlandığını aktaran Aksu, "Ameliyat esnasında hastanın böbreklerinde sorun olduğu gözlendi ve yalnızca karaciğeri nakil için hazırlandı. Saat 07.30 civarında karaciğeri alan ekip Bursa'ya hareket etti." dedi.

Bağış yapılırken ailelere "Siz bağışlayın, hangi organın kullanılabilir durumda olduğu belli olmaz" dediklerini anlatan Aksu, "Bugün onu yaşadık. Vakamızın böbreklerinde bir problem vardı ve bu nedenle böbreklerini kullanamadık. Sadece 1 kişiye can oldu ve karaciğer naklini yapıyoruz. Bursa'daki bir özel hastaneye gidiyor karaciğer. Orada ekip bekliyor ve hemen nakil işlemine başlanacak." diye konuştu.

AA

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