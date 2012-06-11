Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Organik ürüne talep arttı

Gıdadaki taklit ve tağşiş vakalarının etkisiyle, organik tarım ürünlerine talebin arttığı bildirildi

Organik ürüne talep arttı

Gıdadaki taklit ve tağşiş vakalarının etkisiyle, organik tarım ürünlerine talebin arttığı bildirildi

11 Haziran 2012 Pazartesi 13:55
530 Okunma
Organik ürüne talep arttı
ANKARA - Son dönemde gıdadaki taklit ve tağşiş olaylarının da etkisiyle, organik tarım ürünlerine talep arttı.

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) Genel Başkanı Ayhan Sümerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada tüketici bilincinin artmasıyla organik tarım ürünlerine talebin arttığını, özellikle gıdada sahtekarlık tartışmalarının gündemde olduğu dönemlerde organik ürün satışlarında büyük artış görüldüğünü bildirdi.
2011 yılı verilerine göre 225 organik zirai ürün çeşidi bulunduğunu, 15 bin 700 çiftçinin organik zirai üretimle uğraştığını dile getiren Sümerli, bu çerçevede geçen yıl 640 bin organik ürün elde edildiğini ifade etti. Sümerli, ''Bundan 10 sene önce ürün sayımız 150, çiftçi sayımız 5 bin civarındaydı, 310 bin ton ürün üretiliyordu. Bu süre zarfında çiftçi sayısı 3 kat, ürün sayısı da 2 kat artmış oldu'' dedi. Tüketici bilincinin artmasıyla organik tarım ürünlerine de talebin arttığına işaret eden Sümerli, ''İnternet kullanımının artması, GDO konusundaki endişeler, kanser vakalarındaki artış ve bunun kamuoyunda, basın yayın organlarında dile getirilmesi tüketicinin bilinçlenmesini sağlıyor ve organiğe talep artıyor'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 05:56
Anahtar Kelimeler:
Organik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ