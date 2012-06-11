Organik ürüne talep arttı

ANKARA - Son dönemde gıdadaki taklit ve tağşiş olaylarının da etkisiyle, organik tarım ürünlerine talep arttı.



Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ORGÜDER) Genel Başkanı Ayhan Sümerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada tüketici bilincinin artmasıyla organik tarım ürünlerine talebin arttığını, özellikle gıdada sahtekarlık tartışmalarının gündemde olduğu dönemlerde organik ürün satışlarında büyük artış görüldüğünü bildirdi.

2011 yılı verilerine göre 225 organik zirai ürün çeşidi bulunduğunu, 15 bin 700 çiftçinin organik zirai üretimle uğraştığını dile getiren Sümerli, bu çerçevede geçen yıl 640 bin organik ürün elde edildiğini ifade etti. Sümerli, ''Bundan 10 sene önce ürün sayımız 150, çiftçi sayımız 5 bin civarındaydı, 310 bin ton ürün üretiliyordu. Bu süre zarfında çiftçi sayısı 3 kat, ürün sayısı da 2 kat artmış oldu'' dedi. Tüketici bilincinin artmasıyla organik tarım ürünlerine de talebin arttığına işaret eden Sümerli, ''İnternet kullanımının artması, GDO konusundaki endişeler, kanser vakalarındaki artış ve bunun kamuoyunda, basın yayın organlarında dile getirilmesi tüketicinin bilinçlenmesini sağlıyor ve organiğe talep artıyor'' dedi.