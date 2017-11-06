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Organ bağışıyla acılarını hafiflettiler

Eskişehir'de beyin kanaması sonucu 45 yaşında yaşamını yitiren iş adamı Harun Talat Yenice'nin organlarını bağışlayan ailesi, bu kararları sonucu yaşama tutunan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı sevinci hissedip, acılarını hafifletmeye çalışıyor.

Organ bağışıyla acılarını hafiflettiler

Eskişehir'de beyin kanaması sonucu 45 yaşında yaşamını yitiren iş adamı Harun Talat Yenice'nin organlarını bağışlayan ailesi, bu kararları sonucu yaşama tutunan kişilerin ve yakınlarının yaşadığı sevinci hissedip, acılarını hafifletmeye çalışıyor.

06 Kasım 2017 Pazartesi 13:15
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Organ bağışıyla acılarını hafiflettiler

Eskişehir'de ağustos ayında beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren iş adamı Harun Talat Yenice'nin (45) organlarını bağışlayan ailesi, bu kararları sonucu yaşama tutunanların sevincini hissedip, acılarını bir nebze de olsa hafifletmeye çalışıyor.

Eskişehir-Ankara karayolunda kurulu EMKO Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren otomotiv firmasının sahibi evli ve 2 kız çocuğu babası Yenice, 29 Temmuz'da geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Yenice'nin 6 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Organ bağışıyla ilgili Yenice ailesine bilgi veren doktorlar, acil hastalara umut olunabileceğini anlattı. Çocukları, eşi, anne ve babası ile kardeşlerinin ortak kararıyla organları bağışlanan Harun Talat Yenice'nin 2 böbrek ve 2 korneası, Eskişehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen operasyonla nakil bekleyen hastalar için alındı. Yenice'nin organları, 4 kişiye nakledildi. 

"Öldükten sonra da hayır duası almaya devam etsin"

Acılı eş Aylin Yenice, yaptığı açıklamada, yoğun bakımda bulunan eşinin beyin ölümü gerçekleşince organ nakli konusunda sağlık ekibince bilgilendirildiklerini belirterek, aile bireyleri olarak bir araya gelip bu konuda ortak karar aldıklarını söyledi.

Ardından hızlı bir sürecin başladığını ve kısa sürede organların alınıp Antalya'ya gönderildiğini anlatan Yenice, şunları ifade etti:

"Doğu Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi büyük kızım Beyza (21) organ bağışı yapacağını söylediğinde başına bir şey geleceği endişesiyle, kıyamadığından babası sağken izin vermemişti. Bir süre sonra böyle bir olayla karşılaşınca kızım Beyza 'Babam izin vermemişti ona izin vermemiz doğru mu?' diye ikileme düştü. Ben de kızıma 'Başkaları da yaşasın, toprak altında çürümesin, kabul edelim.' dedim. Bu şekilde karara vardık. İyi ki de varmışız. Eşimin başkalarında yaşadığını düşünüyorum. Ölmedi bizim için. Kendimi daha iyi hissediyorum, herkese öneriyorum. Ben de organlarımı bağışlayacağım. Eşim çok yardımseverdi, kendinden önce başkalarını düşünürdü. Organ bağışıyla aklımıza gelen, öldükten sonra da hayır duası almaya devam etmesi oldu."

"Acımız büyük ama organ bağışıyla hafifledik"

Baba Mustafa Yenice de ikisi kız 3 çocuğunun ortancası, fanatik Eskişehirspor taraftarı oğlunun teknik okulun metal bölümü mezunu olduğunu, eğitiminden sonra evlendiğini ve 2 kız çocuğu babası olduğunu söyledi.

Oğlunun çalışırken aniden rahatsızlandığını ve hastaneye kaldırıldığını aktaran baba Yenice, şöyle konuştu:

"Üç firması, İki ayrı iş yeri vardı. O farklıydı. 6 günde gitti. Organ bağışıyla teselli bulduk. Acımızı dindirdi, rahatladık. Bir kişinin göz yaşını dindirirsek, duasını alırsak, dua ederlerse acımızı dindiririz diye düşünüyoruz. Dini yönden de sakıncası yok. Sağken çocuğuna kıyamazsın ama çocuğun öldükten sonra başka insanlar yaşasın diye düşünüyorsun. Acımız büyük ama organ bağışıyla hafifledik. Bir cana katkımız olduysa ne mutlu bize. Rahatladım. Bir görevimi yerine getirmişim gibi hissettim. Herkese öneriyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
EskişehirOrgan BağışıIş Adamı Harun Talat Yenice
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