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Önce Çocuklar İyileşsin....

Ramazan Bağışlarınızla, Fitre ve Zekâtlarınızla ÖNCE ÇOCUKLAR İYİLEŞSİN…

Önce Çocuklar İyileşsin....

Ramazan Bağışlarınızla, Fitre ve Zekâtlarınızla ÖNCE ÇOCUKLAR İYİLEŞSİN…

29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:32
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Önce Çocuklar İyileşsin....

Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir.  LÖSEV olarak diyoruz ki; “Bir Çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz. Bu nedenle Fitre ve zekâtlarınız, Ramazan Bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir.”

  • LÖSEV Ramazanda Binlerce Aileye Gıda ve İhtiyaç Kolileri Ulaştırıyor;

LÖSEV Ramazan ayı boyunca Türkiye genelinde 23.000’e yaklaşan lösemili- kanserli, çocuk- yetişkin hasta ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine, içerisinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunan yardım kolileri ulaştıracak.

LÖSEV yıl içinde de her ay ailelerin evlerine kadar gıda paketleri ile temel ihtiyaçlarını ulaştırarak, maddi yardımlar sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da, yardımlaşma duygusunun farklı bir anlam kazandığı Ramazan ayı boyunca tüm ailelerini kucaklayarak, bağışçılarının destekleriyle lösemili çocukları ve ailelerini yalnız bırakmayacak.

  • Türkiye’nin Dört bir yanındaki Aileler Geleneksel LÖSEV İftar Yemeklerinde Buluşuyor;

Ekonomik zorluklar içinde uzun ve pahalı bir tedavi sürecinden geçen lösemili çocuklar ve ailelerine yalnız olmadıklarını hissettirmek için bir araya gelerek moral kazanmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında iftar yemekleri düzenleyecek. LÖSEV Ramazan Ayı boyunca binlerce lösemili, kanser hastası çocuk ve yetişkini, aileleriyle birlikte iftar yemeklerinde buluşturarak onlara hem moral verecek, hem sıkıntılarını yakından dinleyerek çözümler yaratacak.

  • LÖSEV İyilikler Tırı Ramazanda Hız Kesmeden Yola Devam Ediyor; Yardım kolileri yüklü LÖSEV İyilikler Tırı Türkiye’nin dört bir köşesini gezerek yardımlarını birinci elden hasta ve ailelerine ulaştırıyor. Tüm ihtiyaçlarının yanı sıra bayramlıklarını dahi gönüllerince seçme imkânı bulan lösemili çocuklar kadar kardeşlerinin ve tüm ailenin yüzü gülüyor. LÖSEV Yardım Tırında ailelerin iğneden ipliğe her türlü ihtiyacına cevap verecek ürün bulunuyor. İlinizde LÖSEV İyilikler Tırını gördüğünüz noktaya siz de bağışlarınızı iletebilir, lösemili bir çocuğa yardım elinizi uzatabilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 29.05.2017 16:40
Anahtar Kelimeler:
ZekatÇocuklarRamazanLÖSEV
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