İnşaat işçisi eşi ve 4 çocuğuyla Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan anne Muradiye Katık, 16 yaşındaki yürüme engelli oğlu Rüstem'in hayattaki en büyük dayanağı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi oğlunun eğitimden uzak kalmayıp hayallerine kavuşması için her gün 3 kilometrelik yolu yürüyen anne Katık, bazen okulda kalarak teneffüslerde de Rüstem ile ilgileniyor.

Fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan, 4 yıl önce Milli Egemenlik İlkokulu yöneticileri tarafından yılın annesi de seçilen Katık'ın tek isteği, oğlunun 112 acil çağrı merkezinde çalışma hayalini gerçekleştirmek.

Anne Katık, yaptığı açıklamada, doğduğu günden beri engelli oğlunun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Oğlunu okula 8 yıl boyunca tekerlekli sandalyeyle götürdüğünü, 2 yıl önce Almanya'dan bir hayırseverin akülü araç hediye ettiğini dile getiren Katık, aracın sürekli bozulmasından dolayı çoğu zaman tekerlekli sandalyeyle yollara düştüğünü anlattı.

Katık, oğlunu okula götürüp getirirken zorlansa da bunu hiçbir zaman önemsemediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oğlum 10 yıldır okula gidiyor. Sabah kalkarım, onu okula gitmesi için hazırlarım. Ardından okula kadar götürürüm. Dersin bitmesine 5-10 dakika kala tekrar okula gider oğlumu getiririm. Bazen teneffüs saatlerinde kadar bekler ihtiyaçlarını gideririm. Oğlum okusun, kendini kurtarsın, tek isteğim bu. Ömrümün yettiği kadar oğlumu sırtımda taşırım yeter ki o okusun. Ben ondan başka bir şey istemiyorum."