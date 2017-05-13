Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94996
ALTIN
140.934
DOLAR
3.5695
STERLIN
4.5987
EURO
3.8991
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira
Irmak “İyi Hisset"ti
Irmak “İyi Hisset"ti
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
İsrail Filistinli bir genci öldürdü
Annem toprak - kızım toprak
TOPRAK ANA GÜNÜN KUTLU OLSUN…
Cem İlkel finalde
Cem İlkel finalde

'Ömrümün yettiği kadar oğlumu sırtımda taşırım'

Aksaray'da inşaat işçisi eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Muradiye Katık, doğuştan yürüme engelli oğlu Rüstem'i 10 yıldır okula götürerek eğitimini sürdürebilmesi için büyük emek veriyor.

'Ömrümün yettiği kadar oğlumu sırtımda taşırım'

Aksaray'da inşaat işçisi eşi ve 4 çocuğuyla yaşayan Muradiye Katık, doğuştan yürüme engelli oğlu Rüstem'i 10 yıldır okula götürerek eğitimini sürdürebilmesi için büyük emek veriyor.

13 Mayıs 2017 Cumartesi 17:04
66 Okunma
'Ömrümün yettiği kadar oğlumu sırtımda taşırım'

İnşaat işçisi eşi ve 4 çocuğuyla Yunus Emre Mahallesi'nde yaşayan anne Muradiye Katık, 16 yaşındaki yürüme engelli oğlu Rüstem'in hayattaki en büyük dayanağı.

Yunus Emre Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi oğlunun eğitimden uzak kalmayıp hayallerine kavuşması için her gün 3 kilometrelik yolu yürüyen anne Katık, bazen okulda kalarak teneffüslerde de Rüstem ile ilgileniyor.

Fedakarlığıyla çevresindekilerin takdirini kazanan, 4 yıl önce Milli Egemenlik İlkokulu yöneticileri tarafından yılın annesi de seçilen Katık'ın tek isteği, oğlunun 112 acil çağrı merkezinde çalışma hayalini gerçekleştirmek.

Anne Katık, yaptığı açıklamada, doğduğu günden beri engelli oğlunun her şeyiyle kendisinin ilgilendiğini söyledi.

Oğlunu okula 8 yıl boyunca tekerlekli sandalyeyle götürdüğünü, 2 yıl önce Almanya'dan bir hayırseverin akülü araç hediye ettiğini dile getiren Katık, aracın sürekli bozulmasından dolayı çoğu zaman tekerlekli sandalyeyle yollara düştüğünü anlattı.

Katık, oğlunu okula götürüp getirirken zorlansa da bunu hiçbir zaman önemsemediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Oğlum 10 yıldır okula gidiyor. Sabah kalkarım, onu okula gitmesi için hazırlarım. Ardından okula kadar götürürüm. Dersin bitmesine 5-10 dakika kala tekrar okula gider oğlumu getiririm. Bazen teneffüs saatlerinde kadar bekler ihtiyaçlarını gideririm. Oğlum okusun, kendini kurtarsın, tek isteğim bu. Ömrümün yettiği kadar oğlumu sırtımda taşırım yeter ki o okusun. Ben ondan başka bir şey istemiyorum."

AA

Anahtar Kelimeler:
Yürüme EngelliYunus Emre MahallesiMuradiye KatıkEngelli Oğlunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Annem toprak - kızım toprak
Annem toprak - kızım toprak
Oğlunun tedavisi için iş yerini kapattı
Oğlunun tedavisi için iş yerini kapattı
Otizmi müzikle aşıyorlar
Otizmi müzikle aşıyorlar
Kediler için 'kasis' oldular
Kediler için 'kasis' oldular
'Kızım Anneler Günü'nde hediye gibi geri geldi'
'Kızım Anneler Günü'nde hediye gibi geri geldi'
Ressam Eşref Armağan metro kullandı
Ressam Eşref Armağan metro kullandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ