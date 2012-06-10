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Ölüdeniz'deki 6 şiddetindeki deprem

İl Sağlık Müdürü Tekin: ''Deprem sonrasında 54'ü Fethiye'de olmak üzere toplam 59 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bunlardan 2'si kalp krizi şikayetiyle geldi''

Ölüdeniz'deki 6 şiddetindeki deprem

İl Sağlık Müdürü Tekin: ''Deprem sonrasında 54'ü Fethiye'de olmak üzere toplam 59 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bunlardan 2'si kalp krizi şikayetiyle geldi''

10 Haziran 2012 Pazar 18:41
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Ölüdeniz'deki 6 şiddetindeki deprem

ANTALYA (AA) - 10.06.2012 - Muğla Sağlık Müdürü Cihan Tekin, Muğla Ölüdeniz'deki 6 şiddetindeki deprem ile ilgili olarak, ''Deprem sonrasında 54'ü Fethiye'de olmak üzere toplam 59 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bunlardan 2'si kalp krizi şikayetiyle geldi'' dedi.

Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'de yaşanan depremin ardından Fethiye'ye Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinden takviye ekiplerin gönderildiğini belirterek, ''Aldığım bilgiye göre deprem sonrasında 54'ü Fethiye'de olmak üzere 59 vatandaşımız hastanelere başvurdu. Bunlardan 2'si kalp krizi şikayetiyle geldi. Milas, Marmaris, Ortaca ve il merkezindeki hastanelere de toplam 5 kişi geldi'' dedi.

Hastanelere başvuranlardan birisinin balkondan atlaması sonucu başını çarparak ağır yaralandığını bildiren Tekin, ''Hastanede tedavi altına alınanların bir bölümünde kırık ve çıkıklar söz konusu. Büyük bölümü ise daha çok psikolojik sorunlar nedeniyle başvurdu'' diye konuştu.

Tekin, hastanelerdeki kişilerin sağlık durumlarının takip edildiğini anlatarak, depremin ardından çok kısa süre içinde sağlık ekiplerinin harekete geçtiğini ve kısa sürede alan taraması yaptıklarını kaydetti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yüksel Özden ise yaşanan depremin ardından Fethiye Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İl Sağlık Müdürünü arayarak gelişmeler hakkında bilgi aldığını söyledi.

Aldığı bilgilere göre can kaybının söz konusu olmadığını ifade eden Özden, ''Can kaybı olmaması sevindirici. Devletin bütün kurumları kısa sürede koordine olarak çalıştı. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun'' dedi.

Bu arada yaşanan deprem sonrasında hastanelere kaldırılan vatandaşların yakınları da deprem anını anlatarak, ''Büyük bir gürültü ve sarsıntı yaşadık. Evlerden çıktık. özellikle yaşlılar korku ve panik ile balkondan ya da pencereden atlayarak yaralandılar'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 00:46
Anahtar Kelimeler:
Deprem
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