Muğla Ölüdeniz açıklarında 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Ölüdeniz açıklarında deprem
Muğla Ölüdeniz açıklarında 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
10 Haziran 2012 Pazar 16:26
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MUĞLA
AA muhabirinin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden aldığı bilgiye göre, saat 15.44'de Akdeniz'de merkez üssü Ölüdeniz açıklarında 6.0 şiddetinde deprem meydana geldi.
Deprem, çevre illerde de hissedildi.
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