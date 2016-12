Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 2014'te geçirdiği

trafik kazası

sonucu

felç

olan 30 yaşındaki

sınıf öğretmeni

Hüseyin Esen, Kütahya'daki Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde uygulanan tedavilerle adım atmaya başlamanın heyecanını yaşıyor.

Öğretmenliğe ilk başladığı Bursa'da 2 yıl görev yaptıktan sonra 2013'te Ağrı'nın Patnos ilçesine tayini çıkan Esen, 2014'te trafik kazası geçirdi.

Boyun kırılmasına bağlı felç olan Esen, Van'daki bir hastaneye kaldırıldı. O günden sonra yatağa bağımlı bir yaşam süren genç öğretmen, şimdilerde ise öğrencileriyle buluşmanın hayalini kuruyor.

Esen, kazadan sonra Van, Ankara ve Afyonkarahisar'da çeşitli sağlık kuruluşlarında tedavi gördüğünü söyledi.

Yaklaşık 6 aydır da Sağlık Bakanlığına bağlı Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde tedavi gördüğünü anlatan Esen, şöyle konuştu:

"Her gün en az 10 dakika yürümeyi düşünerek kendimi motive ediyorum. Önceleri ayağa kalkamıyordum ancak son iki yatışımda fizyoterapist ve doktorlarımın da üstün gayretleriyle ayağa kalkmaya ve yardımla adım atmaya başladım. İnşallah önce yürüteç ile daha sonra kendi kendime yürümeye başlayacağım. 3 yıldır bu yürüme isteğimden hiç kopmadım. Yürümeyi aklımdan bir an olsun çıkarmadım. Şu an ayağa kalkabilmek benim için büyük bir şey. İnşallah ilerleyen günlerde kendi kendime yürüyebileceğim."

Esen, tayininin Aydın'ın Söke ilçesine çıktığını belirterek 2016-2017 eğitim öğretim yılının ikinci yarısında öğrencileriyle buluşacağını ve bunun heyecanını yaşadığını aktardı.

"Oğlun yürüyemez demişlerdi"

Anne Pervin Esen, "Önce oğlumun ölebileceğini söylediler, 'Oğlunuzu her an kaybedebiliriz' dediler. 'Ben iyileşip kalkacağım' dedi. Bu seviyeye geldik, çok şükür." ifadelerini kullandı.

AA