AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da, katil zanlısı, öldürdüğü kadının babasının emekli maaşını çekince yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, 7 ay önce kaybolan H.B. (30) ile ilgili soruşturma yürüten Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleriyle çalışma başlattı.



3 yıl önce boşanan H.B'nin 7,5 aylık hamile olduğu ve babasına ait emekli maaşını aldığı tespit edildi.



H.B'nin kayıp olduğu tarihten itibaren babasının emekli maaşının çekilip çekilmediğini araştıran ekipler, geçen mart ayına kadar maaşın düzenli olarak ATM'lerden çekildiğini, tüm ATM'lerden maaşı çeken kişinin evli ve 2 çocuk babası K.T. olduğunu belirledi.



K.T'nin evinde ve kullandığı araçta H.B'ye ait ATM kartı, kredi kartı, harcama dökümleri ve sim kartı bulunması üzerine zanlı gözaltına alındı.



Sorgusunda suçunu itiraf eden K.T, olaydan önce yaklaşık 1 yıl H.B. ile beraber yaşadıklarını, H.B'yi uyurken bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedi yorgana sararak Akcin köyü yakınlarındaki dereye attığını itiraf etti.



Polis ekiplerince derede kepçeyle yapılan kazılarda, H.B'ye ait olduğu belirlenen kemikler bulundu.



K.T, kasten ''adam öldürme ve gasp'' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

