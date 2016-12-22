Suriye

'ye 17 yaşındayken çalışmaya giden ve bir daha haber alınamayan 42 yaşındaki

Riyad Avlar

, Şam'da 25 yıl tutulduğu cezaevinden serbest bırakılmasının ardından geldiği

Hatay'da ailesine kavuştu

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Henüz çocuk denilebilecek yaşta ailesinin istememesine rağmen Suriye'ye giden Avlar, kısa süre sonra Şam'da hangi nedenle suçlandığını bilmeden cezaevine konuldu.

Çocuklarından haber alamamaları üzerine Türk ve Suriyeli yetkililer nezdinde yaptıkları girişimler de sonuçsuz kalan Avlar ailesi, yıllarca evlatlarının yolunu gözledi.

Aradan geçen senelerde umutları tükenen ve çocuklarının hayatını kaybettiğini düşünen anne ve baba, büyük üzüntü yaşadı.

Baba Mehmet Avlar, 2007 yılında oğlunun yaşadığından habersiz hayatını kaybetti.

Diğer 6 çocuğunun desteğiyle yaşamını sürdüren 70 yaşındaki anne Meryem Avlar, oğlunun Suriye'ye gitmesinden 25 yıl sonra gelen müjdeli haberle büyük sevinç yaşadı.

Yıllar sonra yaşanan kavuşma

Şam'da tutulduğu cezaevinden serbest bırakılan Riyad Avlar'ın, Yayladağı Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye kabul edildiği ve Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği'ne getirildiği bilgisi ailesine haber verildi.

Sağlık kontrolü için Yayladağı Devlet Hastanesi'ne götürülen Riyad'ı hastanede, annesi, kardeşleri, yeğenlerinin yanı sıra 30 kişilik bir grup karşıladı.

Oğlunu görür görmez tanıyan Meryem Avlar, evladının boynuna sarılarak elini ve yüzünü öptü. Arkasından diğer yakınlarıyla kucaklaşan Avlar ve ailesi uzun süre sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Hastane bahçesinde yakınlarıyla bir süre sohbet eden Riyad'a annesi 6 kardeşi ve diğer yakınlarını tanıştırdı. Ailenin en büyük çocuğu olan Riyad, biri hiç görmediği, diğerleri ise ayrıldığında küçük olan kardeşleriyle defalarca kucaklaşarak hasret giderdi.

"Halen özgür olduğumu hissedemiyorum"

Avlar, AA muhabirine, yıllar sonra cezaevinden çıkması ve Türkiye'ye gelmesi dolayısıyla çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendisini karşılamaya gelen aile fertlerinden çoğunu tanıyamadığı belirten Avlar, "Yaşadıklarımın hepsi bana garip geliyor şu anda. Halen özgür olduğumu hissedemiyorum ama özgürüm herhalde. Çok farklı bir duygu. Ne düşüneceğimi bile bilmiyorum." diye konuştu.

Oğlunun yanından bir an olsun ayrılmayan anne Avlar da evladını tekrar gördüğü için Allah'a şükrettiğini belirti.

Çocuğuna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür eden anne Avlar, "Oğlum yıllar sonra tekrar kucağıma geldi. Onu yıllardır görmüyordum. Çok mutluyum." dedi.

"Ailemiz tamamlandı"

Ali Avlar ise ağabeyi Suriye'ye gittiğinde kendisinin 14 yaşında olduğunu, diğer kardeşlerinin onu hatırlamadığını söyledi.

Onu en son 25 yıl önce gördüğünü ve mutluluklarının tarif edilemeyeceğini anlatan Avlar, "Ağabeyim gittiğinde ben 14 yaşındaydım. Aklımıza kötü şeylerin hepsi geldi. Çok şükür şimdi tekrar yanımızda. Ailemiz tamamlandı. Onu bize kavuşturan Allah'a şükürler olsun." ifadesini kullandı.

Hastane bahçesinde bir süre hasret gideren aile, araçlarına binerek evlerine gitti.

AA