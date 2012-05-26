Olayın aydınlatılması namus borcumuzdur

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Ticaret Odası'nda düzenlenen, ''Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatı'' tanıtım toplantısında, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını, idealini, düşüncelerini, fikirlerini ve siyasi hayatını, bundan sonraki nesillere ve günümüze aktaracağı için bu külliyatın çok faydalı olacağını ifade ederek, kitabın yazarı Hakkı Öznur ile yayıncısı Akçağ Kitapevi'ne teşekkür etti.



Hayatında dik duran, çizgisi belli olan, hiç yalpa yapmayan, herkesin güvenini ve sevgisini kazanmış Yazıcıoğlu'nun, helikopter kazasından sonra bir kez daha milyonlarca insan tarafından ne kadar sevildiğini gördüğünü belirten Arınç, ''Allah onun yolunda yürümeyi, onun ideallerini paylaşmayı, onun memleket, vatan sevgisiyle hepimizin dolu olmasını gönülden arzu ediyor'' ifadesini kullandı.

''Bu olayın aydınlatılmasını, gerçeğin ortaya çıkarılmasını candan ve gönülden istediklerini'' vurgulayan Arınç, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda bir akşam sadece bu konunun tartışıldığını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, helikopter kazasına ilişkin kurulacak komisyonun başkanlığını yapması yönündeki teklifini kabul ettiğini ancak komisyonun kuruluş aşamasına gelindiğinde Hükümete girmesinden dolayı burada görev alamadığını bildirdi.

Arınç, şöyle devam etti:

''Ama şuna mutmain olunuz. İnanırsınız veya içinizde bir ukde kalmışsa inanmayabilirsiniz. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Siyasi irade konusunda bir eksikliğimiz yoktur. Ne Cumhurbaşkanımızda, ne Başbakanımızda, ne Hükümetimizde... Bu olayın yüzde yüz aydınlatılması bizim namus borcumuzdur. Bir kardeşimize olan vazifemizdir.''

Albay Çilloğlu örneği

Hiçbir hakikatin gizli kalmaması gerektiğinin altını çizen Arınç, ''Yargının ne yapacağını bilmem. Ama bir şey biliyorum ki intihar ettiği söylenen Albay Kazım Çillioğlu'nun cesedi yıllar sonra açıldı, otopsi raporları yapıldı ve kasten öldürüldüğü ortaya çıktı. Bir 20 sene beklemeyelim inşallah'' dedi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, zaman zaman duygulandığı konuşmasında, ''Allah'ın takdirine karışmak, müdahale etmek hakkımız, imkanımız, gücümüz yok. Ama biz istiyoruz ki olayın nasıl olduğu ortaya çıksın" dedi.