Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
106908
ALTIN
173.386
DOLAR
4.0741
STERLİN
5.6711
EURO
4.9613
11 film vizyona girecek
11 film vizyona girecek
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
'20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum'
'20 yaşımda Formula 1 pilotu...
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı
Uzmanlardan akıllı cihaz uyarısı
Galatasaray derbi galibiyetine hasret
Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Okuma seferberliğinin Brezilyalı öğrencisi

Hatay'da yaşayan Brezilyalı Renata Maria Luz Del Ducca Güleran, Türkçe öğrenme hayalini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştiriyor.

Okuma seferberliğinin Brezilyalı öğrencisi

Hatay'da yaşayan Brezilyalı Renata Maria Luz Del Ducca Güleran, Türkçe öğrenme hayalini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştiriyor.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:00
0 Okunma
Okuma seferberliğinin Brezilyalı öğrencisi

Yaklaşık 2 yıl önce internetten tanıştığı Hataylı Ramazan Gülaran ile evlenerek Dörtyol ilçesine yerleşen Brezilyalı Renata Maria Luz Del Ducca Güleran (45) eşiyle daha iyi iletişim kurabilmek için Türkçe öğrenmek istedi.

Brezilyalı Güleran, bu isteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirmeyi amaçladı.

Bunun üzerine Dörtyol Halk Eğitim Merkezindeki kurslara katılan Güleran, yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladı. Ancak geçirdiği talihsiz kaza sonucu ayağı kırılan genç kadın, kurslara gidemeyince eğitimi yarım kaldı.

Eşinin girişimleriyle eğitimine evde devam etme şansı yakalayan Brezilyalı kadın, evinde Dörtyol Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmeni İlker Ömer Sail'den haftada iki gün Türkçe dersi alıyor.

Brezilyalı Güleran,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek Türk devletine teşekkür etti.

Brezilyalı kadının eşi Ramazan Güleran da bir kurumda işçi olarak çalıştığını ve geçen sene Brezilyalı Renata Maria ile evlendiğini anlattı.

Kendisinin de onun sayesinde yabancı dil öğrendiğini aktaran Güleran, "O daha gayretli çıktı, bizim dilimizi işin ehlinden öğreniyor, mutlu bir evliliğimiz var. Eşim bir ameliyat geçirdi. İnşallah iyileşerek ayağa kalkabilecek duruma gelir." dedi.

Cumhurbaşkanını görmeye giderken ayağını kırdı

Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ise Güleran'ın ilçeye yurt dışından gelin geldiğini, Dörtyol Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı okuma yazma seferberliği kurslarına da katıldığını aktardı.

Güleran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, bu nedenle 1 Nisan'daki Hatay ziyaretinde onu görmek için gittiğini belirten Erdem ''Kursiyerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretinde minibüsten inerken ayağını kırmış ancak okumaya da çok meraklı, biz de eğitimden geri kalmasın diye Halk Eğitim Merkezi olarak öğretmenlerimiz ile birlikte evinde eğitim veriyoruz, başarılı bir eğitim süreci geçiriyoruz.'' dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Okuma Seferberliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum'
'20 yaşımda Formula 1 pilotu olmak istiyorum'
Okuma oranını çiçeklerle artırdılar
Okuma oranını çiçeklerle artırdılar
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl mesaisi
'Bayraklı köy'ün kadınlarının 103. yıl mesaisi
Emekli işçinin 'uluslararası süs tavuğu' tutkusu
Emekli işçinin 'uluslararası süs tavuğu' tutkusu
Tarihi yarımadaya ziyaretçi akını
Tarihi yarımadaya ziyaretçi akını
Büyükçekmece Gölü havzasına sanayi atığı döküldü
Büyükçekmece Gölü havzasına sanayi atığı döküldü
Çocuklar sahil güvenlik gemisiyle deniz yolculuğuna çıktı
Çocuklar sahil güvenlik gemisiyle deniz yolculuğuna çıktı
Masalsı güzergahta tarihe pedal çeviriyorlar
Masalsı güzergahta tarihe pedal çeviriyorlar
'Kanatsız melek' 40 yıldır düşkünlerin tırnağını kesiyor
'Kanatsız melek' 40 yıldır düşkünlerin tırnağını kesiyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ