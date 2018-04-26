Okuma seferberliğinin Brezilyalı öğrencisi

Yaklaşık 2 yıl önce internetten tanıştığı Hataylı Ramazan Gülaran ile evlenerek Dörtyol ilçesine yerleşen Brezilyalı Renata Maria Luz Del Ducca Güleran (45) eşiyle daha iyi iletişim kurabilmek için Türkçe öğrenmek istedi.

Brezilyalı Güleran, bu isteğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katılarak gerçekleştirmeyi amaçladı.

Bunun üzerine Dörtyol Halk Eğitim Merkezindeki kurslara katılan Güleran, yavaş yavaş Türkçe öğrenmeye başladı. Ancak geçirdiği talihsiz kaza sonucu ayağı kırılan genç kadın, kurslara gidemeyince eğitimi yarım kaldı.

Eşinin girişimleriyle eğitimine evde devam etme şansı yakalayan Brezilyalı kadın, evinde Dörtyol Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen öğretmeni İlker Ömer Sail'den haftada iki gün Türkçe dersi alıyor.

Brezilyalı Güleran,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek Türk devletine teşekkür etti.

Brezilyalı kadının eşi Ramazan Güleran da bir kurumda işçi olarak çalıştığını ve geçen sene Brezilyalı Renata Maria ile evlendiğini anlattı.

Kendisinin de onun sayesinde yabancı dil öğrendiğini aktaran Güleran, "O daha gayretli çıktı, bizim dilimizi işin ehlinden öğreniyor, mutlu bir evliliğimiz var. Eşim bir ameliyat geçirdi. İnşallah iyileşerek ayağa kalkabilecek duruma gelir." dedi.

Cumhurbaşkanını görmeye giderken ayağını kırdı

Dörtyol Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Erdem ise Güleran'ın ilçeye yurt dışından gelin geldiğini, Dörtyol Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı okuma yazma seferberliği kurslarına da katıldığını aktardı.

Güleran'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiğini, bu nedenle 1 Nisan'daki Hatay ziyaretinde onu görmek için gittiğini belirten Erdem ''Kursiyerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın ilimizi ziyaretinde minibüsten inerken ayağını kırmış ancak okumaya da çok meraklı, biz de eğitimden geri kalmasın diye Halk Eğitim Merkezi olarak öğretmenlerimiz ile birlikte evinde eğitim veriyoruz, başarılı bir eğitim süreci geçiriyoruz.'' dedi.