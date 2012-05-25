Okullar 'cıvıl cıvıl' olacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçen aylarda başlattığı ''Okullar Hayat Olsun Projesi''yle, okullar akşam saatlerinde de ışığı yanan, mahalle toplantılarının yapıldığı, insanların eşofmanını giyerek spor yapmaya gideceği yerler haline gelecek.



Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Doç. Dr. Kemal Biçerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu okullar halkın vergileriyle yapılıyor. Projeyle duvarlar belki fiziksel manada yıkılmıyor ama sübjektif manada yıkılıyor. Böylece okullar tam da projenin adıyla mütenasip hayat oluyor" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın da destek verdiği proje sayesinde yeşil ortamı az olan okulların ağaçlandırılacağını vurgulayan Doç. Dr. Biçerli, bahçenin durumuna göre amfi tiyatro tarzı bir alan oluşturulacağını, geleneksel oyun alanlarının açılacağını söyledi.