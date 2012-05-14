Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Okulda hayatı öğreniyorlar

Muğla'da bir okulda öğrenciler çamaşır yıkamayı, düğme dikmeyi, ayakkabı boyamayı, musluk tamir etmeyi ve çay demlemeyi öğreniyor

Okulda hayatı öğreniyorlar

Muğla'da bir okulda öğrenciler çamaşır yıkamayı, düğme dikmeyi, ayakkabı boyamayı, musluk tamir etmeyi ve çay demlemeyi öğreniyor

14 Mayıs 2012 Pazartesi 12:06
622 Okunma
Okulda hayatı öğreniyorlar
MUĞLA - Muğla'daki özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, ''Hayatı Okula Taşı Projesi'' kapsamında çamaşır yıkamayı, düğme dikmeyi, ayakkabı boyamayı, musluk tamir etmeyi ve çay demlemeyi öğreniyor.

Özel Piri Reis İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Ümit Tekin, okullarında eğitim-öğretim yılının başından itibaren ''Hayatı Okula Taşı Projesi''ni uygulamaya başladıklarını belirtti.
Proje kapsamında okulda eğitim gören birinci sınıftan 8'inci sınıfa kadar tüm öğrencilerin haftada bir gün uygulamalı eğitim aldığını ifade eden Tekin, ''Dersi haftada 1 saat uyguluyoruz. Projenin amacı çocukların yoğun olarak yaşadığı sınav ve derslerden kaynaklanan yorgunluğu atmalarını, bu sırada hayatın bazı zorluklarını öğrenmelerini sağlamak'' dedi.
Projeyle çocukların yaşamlarında ihtiyaç duyacakları çok sayıda beceriyi kazandığını söyleyen Tekin, ''Çocukların yaşları ve seviyesine göre çamaşır yıkama, düğme dikme, ayakkabı boyama, musluk tamir etme, çay demleme, ütü yapma, ampul değiştirme gibi etkinliklerimiz var. Projeyi hayata geçirdiğimizde öğrenci velilerimiz biraz temkinli yaklaştı. Bir derste meyve salatası yapmak istedik ama bazı veliler çocuklarının zarar göreceğini düşünüp dilimlenmiş meyve gönderdi ama zamanla çocuklarımıza cesurca bu uygulamaları hayata geçirmeyi öğrettik'' diye konuştu.
Tekin, projenin Türkiye ve Muğla'daki diğer okullara örnek olması dileğinde bulunarak, başlarda projeyi şaşkınlıkla takip eden velilerin bugün oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Proje diğer okullarda yaygınlaştırılacak
Muğla Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar da söz konusu projenin çocukların özgüven ve sorumluluk duygusunu artırdığını belirtti.
Çınar, ''Proje, çocuğun anne babaya veya büyük kardeşe sürekli bağımlılık duygusu duymasını ortadan kaldırıyor. Çocuk birçok şeyi kendi başına yapma becerisi kazanıyor. Hayatın zorluklarını öğrenmesinin çocukların yaşamını kolaylaştıracağına inanıyorum. Projeye benzer örnekleri diğer okullarımızda hayata geçireceğiz'' dedi.
Proje kapsamında ayakkabı boyayan 4'üncü sınıf öğrencisi Turgut Can ise ''Bir gün babam hasta olsa onun ayakkabısını boyayabilir veya ona yardımcı olabilirim'' diye konuştu.
3'üncü sınıf öğrencisi Tuğra Yaşar da öğrencilerin çoğunun uygulamalı olarak haftada bir gün yapılan dersi sabırsızlıkla beklediğini kaydederek, ''Tırnaklarımızı kesmeyi, meyve salatası yapmayı, çamaşır yıkamayı ve asmayı öğreniyoruz. Ayakkabı boyamayı ve tost yapm

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 04:07
Anahtar Kelimeler:
Okul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ