Okulda hayatı öğreniyorlar

MUĞLA - Muğla'daki özel bir okulda eğitim gören öğrenciler, ''Hayatı Okula Taşı Projesi'' kapsamında çamaşır yıkamayı, düğme dikmeyi, ayakkabı boyamayı, musluk tamir etmeyi ve çay demlemeyi öğreniyor.



Özel Piri Reis İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Ümit Tekin, okullarında eğitim-öğretim yılının başından itibaren ''Hayatı Okula Taşı Projesi''ni uygulamaya başladıklarını belirtti.

Proje kapsamında okulda eğitim gören birinci sınıftan 8'inci sınıfa kadar tüm öğrencilerin haftada bir gün uygulamalı eğitim aldığını ifade eden Tekin, ''Dersi haftada 1 saat uyguluyoruz. Projenin amacı çocukların yoğun olarak yaşadığı sınav ve derslerden kaynaklanan yorgunluğu atmalarını, bu sırada hayatın bazı zorluklarını öğrenmelerini sağlamak'' dedi.

Projeyle çocukların yaşamlarında ihtiyaç duyacakları çok sayıda beceriyi kazandığını söyleyen Tekin, ''Çocukların yaşları ve seviyesine göre çamaşır yıkama, düğme dikme, ayakkabı boyama, musluk tamir etme, çay demleme, ütü yapma, ampul değiştirme gibi etkinliklerimiz var. Projeyi hayata geçirdiğimizde öğrenci velilerimiz biraz temkinli yaklaştı. Bir derste meyve salatası yapmak istedik ama bazı veliler çocuklarının zarar göreceğini düşünüp dilimlenmiş meyve gönderdi ama zamanla çocuklarımıza cesurca bu uygulamaları hayata geçirmeyi öğrettik'' diye konuştu.

Tekin, projenin Türkiye ve Muğla'daki diğer okullara örnek olması dileğinde bulunarak, başlarda projeyi şaşkınlıkla takip eden velilerin bugün oldukça mutlu olduklarını söyledi.

Proje diğer okullarda yaygınlaştırılacak

Muğla Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Çınar da söz konusu projenin çocukların özgüven ve sorumluluk duygusunu artırdığını belirtti.

Çınar, ''Proje, çocuğun anne babaya veya büyük kardeşe sürekli bağımlılık duygusu duymasını ortadan kaldırıyor. Çocuk birçok şeyi kendi başına yapma becerisi kazanıyor. Hayatın zorluklarını öğrenmesinin çocukların yaşamını kolaylaştıracağına inanıyorum. Projeye benzer örnekleri diğer okullarımızda hayata geçireceğiz'' dedi.

Proje kapsamında ayakkabı boyayan 4'üncü sınıf öğrencisi Turgut Can ise ''Bir gün babam hasta olsa onun ayakkabısını boyayabilir veya ona yardımcı olabilirim'' diye konuştu.

3'üncü sınıf öğrencisi Tuğra Yaşar da öğrencilerin çoğunun uygulamalı olarak haftada bir gün yapılan dersi sabırsızlıkla beklediğini kaydederek, ''Tırnaklarımızı kesmeyi, meyve salatası yapmayı, çamaşır yıkamayı ve asmayı öğreniyoruz. Ayakkabı boyamayı ve tost yapm