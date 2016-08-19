Öğretmenlik mülakatına evinde girdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanan Kick Boks sporcusu İsmet Doğan, tedavisinin devam ettiği Gaziantep'in Nizip ilçesindeki evinde sözleşmeli öğretmenlik mülakatına girdi.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Saraçhane'de iki ayağından vurularak yaralanan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu Doğan (20), en büyük hayali öğretmenlik için başvuruda bulundu.

Nizip ilçesindeki evinde tedavisi sürdüğü için mülakata gidemeyen Doğan'ı Milli Eğitim Bakanlığı'nca oluşturulan komisyon evinde mülakata aldı.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi darbe girişimini engellemek için arkadaşlarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne gittiğini, burada darbeci askerlere karşı mücadele ettiklerini anlattı.

Darbeci askerleri halka silah doğrultmamaları konusunda ikna etmeye çalıştıkları sırada bacağından G-3 mermisiyle yaralandığını belirten Doğan, İstanbul'daki tedavisinin ardından memleketine geldiğini söyledi.

Doktorların 2 hafta boyunca ayakları üzerine basmaması konusunda kendisini uyardığını aktaran Doğan, o nedenle hayalini kurduğu öğretmenlik mülakatlara gidemediğini ifade etti.

Mülakatlar için İl Milli Eğitim Müdürlüğünü arayarak nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini sorduğunu dile getiren Doğan, bunun üzerine Gaziantep'te yapılacak mülakatlar için kentte bulunacak Milli Eğitim Bakanlığınca oluşturulan komisyonun evlerine geleceğinin aktarıldığını söyledi. Doğan, "Buraya ziyarete gelip aynı zamanda mülakat ekibine teşekkür ediyorum. Şu anda beden eğitimi öğretmenliği adayıyım. Bizim amacımız, halkımıza milletimize saygılı, başımızdaki insanlar gibi kaliteli insanlar yetiştirmektir. Bunun içinde inşallah elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Yusuf Akbaş, İsmet Doğan'ı 15 Temmuz'da gösterdiği üstün vazife dolayısıyla tebrik etti.

Akbaş, Milli Eğitim Bakanlığı olarak Gaziantep'e sözleşmeli öğretmenlik mülakatı için geldiklerini ifade ederek, "Biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak, kendi aklını, kendi iradesini kendi yeteneklerini kendi üstünde toplayan ve kendisi olabilen bilinçli insanlar yetiştirmek istiyoruz. Bugün burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Yusuf kardeşimi kutluyorum." dedi.

"Siz zaten büyük mülakatı vermişsiniz"

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete de Gaziantep'in mülakatların gerçekleştirildiği 18 ilden biri olduğunu aktararak, "İsmet Doğan kardeşimizin durumunuzu biliyoruz, bu yüzden 'siz gelemediniz, biz sizin ayağınıza gelelim' dedik. Bütün komisyon üyesi arkadaşlar burada. Siz zaten büyük mülakatı vermişsiniz, örnek oldunuz. İnşallah aynı ruh taşıyan öğrencileri yetiştirmek için bir fırsat olacak. Bu anlamda sizin bizim camiamıza katılıyor olmanızdan çok mutluluk duyuyoruz. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin." diye konuştu.

Türkiye'nin yetiştirdiği evlatların darbeye yönelik verdiği mücadelenin asla unutulmayacağını vurgulayan Mete, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim eğitim ordumuz, eğitim camiamız, gerçekten her zor dönemde bir adım önde olmayı becermiştir. Bu anlamda canlı örneği de karşımızda. İnşallah böyle tablolarla karşılaşmayız. Bu herkese ders olur. Biz öğretmenlere çok önemli görevler düşüyor. Yetiştireceğiz evlatların, milli ruhla yetişmesi çok önemli. Büyük emek sarf edeceğiz. Eğitim camiası adına çok teşekkür ediyorum. Sayın bakanımızın ve müsteşarımız ile bakanlık üst düzey tüm yöneticimizin geçmiş olsun dileklerini iletiyorum."