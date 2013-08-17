Öğrenciye haftada 3 gün süt

ANKARA - Bakanlar Kurulu'nun, Okul Sütü Programı Uygulama Esasları Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Okul Sütü Programı kapsamında bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine süt içme alışkanlığının kazandırılması ile yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin sağlanması amacıyla 2013-2014 eğitim öğretim yılından başlamak üzere 2 eğitim öğretim yılı süresince UHT (uzun ömürlü) içme sütü dağıtılacak.

Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul) programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda programın kapsamı dışında tutulabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek okullarda her öğrenciye belirtilen esaslar çerçevesinde haftada 3 gün, 200 mililitre sade, yağlı UHT içme sütü dağıtılacak.

UHT içme sütü, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında ülke içinde UHT içme sütü üretimi yapan gıda işletmelerinden, Kamu İhale Kanunu çerçevesinde temin edilecek.

Süte duyarlı öğrenciler kapsam dışında

Aile hekimleri, öğretmenler ve/veya veliler tarafından süte karşı duyarlılığı tespit edilen öğrenciler okul yönetimleri tarafından program dışında tutulacak.

Program süresince okul sütünün teslim alınması, depoda muhafazası ve tüketimi ile içerik ve formatı Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca birlikte belirlenecek öğrenci bilgilerinin e-okul sistemine kaydedilmesi, verilerin toplanması ve zamanında ulaşılabilir olması Milli Eğitim Bakanlığınca sağlanacak.

Dağıtılacak UHT içme sütü, yurt içinde üretilen çiğ sütten Türk gıda mevzuatına uygun olarak elde edilecek ve ambalajının şekli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

İllerde, milli eğitimden sorumlu vali yardımcısı başkanlığında il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüğü, il milli eğitim müdürlüğü, defterdarlık ve il halk sağlığı müdürlüğü temsilcilerinden oluşan ve programın yürütülmesinden sorumlu il okul sütü komisyonu kurulacak. İl okul sütü komisyonu, mal muayene ve kabul komisyonu olarak görev yapacak ve sekreteryası il milli eğitim müdürlüğünce yürütülecek.