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Öğrencinin bebeğine akademisyen baktı

Amasya Üniversitesince uzaktan eğitim programı kapsamında verilen formasyon eğitimini alan 32 yaşındaki Merve Seven'in 25 günlük bebeği ile sınav sırasında görevlendirilen bir akademisyen ilgilendi.

Öğrencinin bebeğine akademisyen baktı

Amasya Üniversitesince uzaktan eğitim programı kapsamında verilen formasyon eğitimini alan 32 yaşındaki Merve Seven'in 25 günlük bebeği ile sınav sırasında görevlendirilen bir akademisyen ilgilendi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 15:34
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Öğrencinin bebeğine akademisyen baktı

Amasya Üniversitesinin uzaktan eğitim programı kapsamındaki formasyon eğitimini alan 32 yaşındaki Merve Seven'in 25 günlük bebeğine, sınav sırasında bir akademisyen baktı.

Uzaktan eğitim programı kapsamında formasyon eğitimi gören Seven, üniversite yönetimini arayarak İstanbul'da yaşadığını, henüz 1 aylık bile olmayan bebeği dolayısıyla final sınavına giremeyeceğini bildirdi. Üniversite yönetimi de Seven'e, bebeği ile ilgilenebileceklerini belirterek, kente gelip gönül rahatlığıyla sınava girebileceğini söyledi.

Bunun üzerine 25 günlük bebeği Cemre ile Amasya'ya gelen Seven, sınava girdi. 2 saat süren sınav sırasında minik bebek ile üniversite yönetimince görevlendirilen Yrd. Doç. Dr. Meltem Akın Kösderelioğlu ilgilendi.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 81 ilde uzaktan eğitim alan öğrencileri bulunduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim verildiği için geniş bir öğrenci profilleri olduğunu dile getiren Orbay, hayata atılmış, evli ve çocuklu öğrencileri bulunduğunu belirtti.

Uzaktan eğitim programı olduğu için çocuğuyla sınava gelen öğrencileri bulunduğuna dikkati çeken Orbay, "Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimizin çocuğunun bakımından da sorumlu olacak. Çocuğu olan, engeli bulunan her öğrenciye Amasya Üniversitesinin kapıları açık. Çocuktan, engellilerinin erişebilirlik sorununa kadar her şey bize ait. Öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Gelebilir miyim diye şüphelerim vardı"

Merve Seven ise 6 aydan bu yana Amasya Üniversitesinden uzaktan eğitim aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Final sınavına bebeğimle gelmek zorunda kaldım. Önceki sınavlara hamileyken geldim ve sorun yaşamadım ancak bu sınavda bebeğim küçük olduğu için gelebilir miyim diye şüphelerim vardı. Üniversite yönetimi ve hocalarımla irtibata geçtim, onlar da bana yardımcı olacaklarını söylediler. Onlara çok teşekkür ederim. Tabii insanın çocuğuyla sınava girmesi biraz tuhaf geliyor ancak bana şans getireceğine inanıyorum. Kimya bölümü mezunuyum, öğretmen olarak atanabilmek için pedagojik formasyon eğitimi aldım."

"Bebek bakmayı özlemişim"

Cemre bebeğin bakımını üstlenen Kösderelioğlu da öğrencilerine yardım ettikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Üniversite yönetiminin kendisinden öğrencinin bebeğine bakmasını istediğini anlatan Kösderelioğlu, "Benim için güzel bir sürpriz oldu. Benim de 2 çocuğum var ama bebek bakmayı özlemişim. Çok mutlu oldum, Cemre bebekle ilgilendiğim ve öğrencimize yardımcı olduğum için." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amasya ÜniversitesiSınavYrd. Doç. Dr. Meltem Akın Kösderelioğlu
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