Öğrencilerin gözdesi Almanya

Avrupa Birliği'nin en büyük eğitim projesi Erasmus'a Türkiye'den katılan öğrenci sayısı 10 bini geçti.

2010-2011 akademik yılında Türkiye'den Erasmus öğrenci değişim programına yüzde 15 artışla 10.095 öğrenci katılırken, bunlardan 1786'sı Almanya ve 1511'i Polonya'daki üniversiteleri tercih etti.

Geçen yıl en fazla Türk öğrenci çeken diğer Avrupa ülkeleri 954 öğrenciyle İtalya, 727 öğrenciyle İspanya, 544 öğrenciyle Hollanda, 541 öğrenciyle Fransa, 498 öğrenciyle Çek Cumhuriyeti, 402 öğrenciyle İngiltere, 396 öğrenciyle İsveç, 394 öğrenciyle Macaristan, 356 öğrenciyle Portekiz ve 297 öğrenciyle Belçika oldu.

Buna mukabil 2010-2011 akademik yılında 4288 Avrupalı öğrenci Türkiye'deki üniversiteleri tercih etti. Bu dönemde Almanya'dan 1038, Polonya'dan 566, Fransa'dan 386, Hollanda'dan 376, İtalya ve İspanya'dan 259'ar, Litvanya'dan 234, Çek Cumhuriyeti'nden 163 ve Belçika'dan 137 öğrenci Türkiye'de eğitim aldı.

27 AB üyesi ve Türkiye'yle birlikte İsviçre, Norveç, Hırvatistan, İzlanda ve Lichtenstein'ın dahil olduğu Erasmus programından 2010-2011 akademik yılında yüzde 8,5 artışla toplam 231.410 öğrenci faydalandı. Erasmus kapsamındaki akademisyen değişim programına katılanların sayısı da 43 bine yaklaştı.

Yarıya yakını AB bütçesinden olmak üzere yılda 480 milyon avro kaynak ayrılan Erasmus programına 2004-2005 eğitim yılında dahil olan Türkiye, Avrupa'ya gönderdiği öğrenci sayısını her yıl büyük oranlarda artırmayı başardı.

Türkiye, 2010-2011 akademik yılında dışarıya gönderdiği 10.095 öğrenciyle bu alanda 7. sıraya yükseldi.

Bu dönemde Erasmus'a en çok katılan ülkeler Türkiye'yle birlikte 36.183 öğrenciyle İspanya, 31.747 öğrenciyle Fransa, 30.274 öğrenciyle Almanya, 22.031 öğrenciyle İtalya, 14.234 öğrenciyle Polonya ve 12.833 öğrenciyle İngiltere oldu.





Son Güncelleme: 09.05.2012 02:16