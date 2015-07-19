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'Öğrencilerimizi ortada bırakmayız'

Milli Eğitim Bakanı Avcı, "Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı ne olursa olsun gereğini yaparız. Öğrencilerimizi ortada bırakmayız, kurda, kuşa kaptırmayız" dedi.

'Öğrencilerimizi ortada bırakmayız'

Milli Eğitim Bakanı Avcı, "Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı ne olursa olsun gereğini yaparız. Öğrencilerimizi ortada bırakmayız, kurda, kuşa kaptırmayız" dedi.

19 Temmuz 2015 Pazar 18:33
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'Öğrencilerimizi ortada bırakmayız'
ESKİŞEHİR - Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, partisinin il başkanlığınca Türkiye Lokomotif Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Avcı, Anayasa Mahkemesinin dershanelere ilişkin kararına da değinerek, şu görüşleri dile getirdi:

"Milli Eğitim Bakanı olarak, bu günlerde bayram sohbetlerinde de gündeme gelen bir konuda birkaç söz söylemek istiyorum. O da Anayasa Mahkemesinin aldığı söylenen ve henüz gerekçeli kararı bize ulaşmamış olan iptal düzenlemesi. Bununla ilgili muhtelif vesilelerle açıklama yaptım. Bir kere daha burada tekrar etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı her ne olursa olsun, hangi gerekçeyle hangi madde ne kadar iptal edilmiş, onu görelim, gereğini yaparız. Hiçbir çocuğumuzu, öğrencimizi mağdur etmeyiz. Öğrencilerimizi ortada bırakmayız. Öğrencilerimizi kurda, kuşa kaptırmayız."

'Sektör temsilcilerini yarı yolda bırakmayız'

Bakanlık olarak martta iptal davası için müracaat edildiği günden beri alternatif senaryolar üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Avcı, "Bizimle çok verimli iş birliği yapan sektör temsilcilerini ve gerçekten eğitime katkıda bulunmak isteyen özel girişimcileri mağdur edecek, yarı yolda bırakacak hiçbir kararı da onaylamayız, yürürlüğe koymayız" değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, Anayasa Mahkemesinin kararını dikkate alacaklarını vurguladı.

Avcı, şunları kaydetti:

"O karar çerçevesinde her ne ise o karar, gerekçesi her ne ise o karar çerçevesinde yine hukukun içinde kalarak, çocuklarımızın, gençlerimizin ve girişimcilerimizin hukukunu koruyacak tedbirleri başından beri zaten planladık. Onları uygulamaya koymakta bir saniye bile tereddüt etmeyiz. Onun için herkes çok rahat olsun. Bu tür söylentiler üzerinden kargaşa ve kaos duygusu uyandırmak isteyenlere de kimse fırsat vermez. Türkiye'de dün olduğu gibi bugün de sorumlu hükümet iş başındadır.

Yarın da sorumluluklarının bilincinde olarak hizmetlerine devam edecektir. Bunun için rahat olalım. Tabii ki hukuka saygımız var ama mahkemelerin, Anayasa Mahkemesi de dahil, karar verirken kararı zamanında yani uygulanabilir süre içinde vermeleri büyük önem taşıyor." 

Eğitimin çok geniş alanı kapsadığını, her ailede eğitimle ilgili çocukların, öğretmenlerin ve velilerin bulunduğuna işaret eden Avcı, bu alana yönelik bozgunculuk girişimlerinin bütün toplumu ilgilendirdiğini söyledi.

Avcı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanlığının icraatlarına yönelik bu tür kanun dışı, korsan girişimler olursa' diye şimdiden bunları mahkemelere de hatırlatıyorum. Kanun çok açık, herkes görevini yasalarda yazdığı şekilde yapmak zorundadır. Milli Eğitim Bakanlığı olarak ne yaptığımızı, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Endişeye mahal yok. Çocuklarımızın geleceğini karartacak hiçbir girişime fırsat vermeyeceğimizi bir kere daha buradan bayram gününde kamuoyuyla paylaşmak istedim."

AA

Son Güncelleme: 20.07.2015 13:03
Anahtar Kelimeler:
önce VatanNabi AvcıMilli Eğitim
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