Öğrencileri, gören gözleri oldu

Doğuştan göz damarları kuru olarak doğan 33 yaşındaki görme engelli Sariye Özat, o günden bu yana ışığı hiç göremedi. Görememeyi kendine engel saymayan Özat, eğitimini aksatmayarak Gaziantep Üniversitesi Nizip Eğitim Fakültesinden mezun oldu.

Adana'da sosyal bilgiler öğretmenliğine başlayan, son 5 yıldır da Osmaniye'nin Sumbas ilçesindeki Kızılömerli Ortaokulunda görev yapan Özat, karanlık dünyasını eğitime ve öğrencilerine olan sevgisiyle aydınlatmayı başarıyor.

Öğretmenlerini çok seven ve onu öğretmenden çok bir anne veya abla gibi gören öğrencileri ise Özat'ın gören gözleri oldu. Onlarla sadece sınıfta değil sınıf dışında da beraber olan Özat, teneffüslerde öğrencileriyle sohbet ediyor, şarkılar söylüyor.

"Çocukları seviyorum"

Sariye Özat, "Ailemden birçok kişi öğretmen olduğu için ben de hep özenmiştim. Küçüklükten beridir hep öğretmen olacağımı hayal ederdim çünkü çocukları seviyorum. Onlara bir şeyler öğretebilmeyi, onlara faydalı olabilmeyi, bildiklerimi onlarla paylaşmayı ve onlardan bir şeyler öğrenmeyi seviyorum. Öğretmenlerimi de hep örnek alırdım. Nasip, kısmet, ben de öğretmen oldum." diye konuştu.

Sınıfa her girdiğinde işe ilk başladığı günkü kadar heyecan duyduğunu belirten Özat, şunları söyledi:

"Öğrencilerimle bir araya geldiğimde onlarla tekrar kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yeni dersler, yeni konular bunların heyecanını yaşıyorum. Onlar da sağ olsun desteklerini her zaman gösteriyor. Gerek sınıf içinde, gerek sınıf dışında öğrencilerimle çok iyi bir ilişkim var. Onlarla adeta anne çocuk, abla kardeş ilişkimiz var. Öğrencilerimi de okulumu da çok seviyorum."

"Eğitim engelliler için iki kat daha önemli"

Özat, engelli bireylerin hiçbir zaman engel tanımamasını isteyerek istenildiği zaman başarılı olunabileceğini vurguladı.

Engelli çocukları olan ailelere de seslenen Özat, "Eğer engelli bir çocuğunuz varsa onu eve kapatmak yerine okula gönderip eğitim almasını, toplum içine çıkmasını sağlayın. Bu emin olun onlar için çok önemli bir şey. Eğitim her insan için önemliyse engelli birisi için iki kat daha önemli çünkü engelli bireyler eğitim aldıkça kendilerini güvende hissediyor." dedi.