Teknoloji gün geçtikçe hayatın her alanında daha fazla yer almaya başladı. Hızlı öğrenen ve gelişim gösteren Z kuşağı hayatlarında teknolojiyle iç içe yaşıyor. Bu durumun farkında olan köklü eğitim kuruluşları arasında yer alan Uğur Koleji, yeni nesil öğrencilerin derslere olan ilgisini arttırmak amacıyla tablet istasyonlarıyla teknolojiyi derslere taşıyor.

Derse ilişkin video, resim ve birçok kaynağa kolaylıkla ulaşılıyor

Okul bünyesinde oluşturdukları tablet istasyonları sayesinde dijital platformda etkileşimli bir eğitim ortamı sunan Uğur Koleji; öğrencilerin farklı algılama alanlarına hitap ediyor. Tablet istasyonları sayesinde öğrenciler işlenen derse ilişkin video, resim ve birçok kaynağa kolaylıkla ulaşarak konuyu eğlenerek pekiştiriyor. Uğur Koleji Genel Müdür Haluk Koçak, “Teknolojinin Z kuşağının hayatında büyük bir öneme sahip olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkarak eğitimi teknoloji ile bağdaştırdık. Öğrencilerimizin derse olan ilgisini artırmayı sağladık. Bu projemizde oluşturduğumuz tablet istasyonlarımızla da herkesin eşit şartlarda eğitim almasını sağlamış olduk” dedi.

“Kişiye Özel Eğitim Teknikleri” ile verimli bir çalışma ortamı

Oluşturdukları tablet istasyonları sayesinde öğrencilerin farklı algılama alanlarının hepsine birden hitap eden Uğur Koleji, öğrencileri için hangi tarz öğrenme biçiminin daha verimli olacağını tespit ederek “Kişiye Özel Eğitim Teknikleri” ile verimli bir çalışma ortamı oluşturuyor.

Kişiye özel eğitim tekniklerini öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate alarak oluşturduklarını belirten Uğur Koleji Genel Müdür Haluk Koçak, “Her öğrencinin farklı bir yaşamı, farklı bir algılayışı olduğu gibi farklı bir öğrenme stili oluyor. Biz oluşturduğumuz kurul ile birlikte her öğrencimizi ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Onların kişisel gelişim haritalarını, ilgi ve yeteneklerini, güçlü ve zayıf yönlerini analiz ediyor, hangi eğitim yönteminin daha faydalı olacağına karar veriyoruz. Bunların sonucunda öğrencilerimizin programlamalarını bu yöntem üzerine planlıyoruz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmaların olumlu sonuçlarını fazlasıyla aldık” dedi.

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