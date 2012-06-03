Öğrencilerden doğal kozmetik

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin, doğal olarak ürettiği parfüm, krem ve sabunların satışa sunulması hedefleniyor.

BARTIN - Selim Bostancı -

Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencileri, tıbbi ve aromatik bitkiler dersi kapsamında ardıç, sedir ve sığla gibi ağaçların kök ve yaprakları ile kozalak kullanarak laboratuvar ortamında parfüm, krem ve sabun üretti.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Tümen, ''Tamamen doğal olarak elde ettiğimiz ve yan etkisi olmayan kalıcı parfümler, cilt için kremler ve saç dökülmesi ile kepeği önleyen sabunlardan önümüzdeki yıllarda daha fazla üreterek döner sermaye kanalıyla satışa sunacağız'' dedi.