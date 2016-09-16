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Öğrenci Şehri Ankara

Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da 10 vakıf üniversitesi, 8 devlet üniversitesi olmak üzere toplam 18 adet üniversite bulunuyor.

Öğrenci Şehri Ankara

Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da 10 vakıf üniversitesi, 8 devlet üniversitesi olmak üzere toplam 18 adet üniversite bulunuyor.

16 Eylül 2016 Cuma 20:46
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Öğrenci Şehri Ankara
 Türkiye’nin başkenti olan Ankara’da 10 vakıf üniversitesi, 8 devlet üniversitesi olmak üzere toplam 18 adet üniversite bulunuyor. Ankara’da bulunan üniversitelerin tamamı merkeze yakın bir konumda yer alır. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Ankara’nın merkezi olan Kızılay semtine oldukça yakın olan üniversitelerdir. Bu üniversitelerin Ankara’nın muhtelif yerlerinde derslikleri bulunuyor.

Siyasetin kalbinin attığı ve aynı zamanda bir memur kenti olan Ankara, aynı zamanda bir öğrenci kentidir. Ankara, Türkiye’deki büyük şehirler arasında tanınması en kolay şehirdir. Bu özelliği ile buraya gelen öğrencilerin zorluk çekmeden alışabildikleri söylenebilir. Ankara’nın şehir içi ve şehir dışı ulaşım olanakları yeterli miktardadır. Şehir merkezine 10 km uzaklıkta yer alan şehirlerarası terminale ulaşım, halk otobüsü ve dolmuşlarla sağlanabilir. Ayrıca şehir dışında yer alan büyük bir havaalanına sahiptir.

Son yıllarda öğrencilere yönelik yapıların artması, Ankara’nın öğrenciler için ideal bir kent olmasını sağladı. Yeni yapılan alışveriş merkezleri sayesinde hafta sonlarının değerlendirilebileceği alanlar çoğaldı. Son derece düzenli bir şehir olan Ankara’da kişi başına 19 m2 yeşil alan düşer. Doğalgazın birçok yerde kullanılması ile birlikte son derece temiz bir havaya sahip oldu. Son nüfus sayımlarına göre Ankara şehrinde 5.5 milyon kişi yaşıyor. Bu özelliği ile Türkiye’nin rahat ve en yaşanabilir kenti olma özelliğini sürdürüyor.

Ankara Öğrenci Yurtları

Ankara’da 100’ün üzerinde özel ve devlet yurdu bulunuyor. Bu yurtların birçoğu şehir merkezine yakın bir şekilde konumlandırılmış. Ankara kız yurtları ve erkek yurtları modern bir tarzda inşa edilmiş. Yurtların birçoğu, üniversite etrafında toplanmış ve birçok ulaşım olanaklarına sahiptir. Kız ve erkek yurtlarının bulunduğu semtler son derece nezih ve temiz ortamlara sahiptir. Kız ve erkek yurtlarının yoğun olarak toplandığı semtler; Beşevler, Kızılay, Bahçelievler semtleri olarak sıralanabilir. Ankara’da bulunan kız yurtları hakkında, https://www.yurtarama.com/ankara/kiz-ogrenci-yurtlari adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Kız ve erkek yurtlarına ulaşım olanaklarının kolay ve oldukça fazla olması, öğrenciler açısından büyük avantajdır. Ankara erkek yurtları ve kız yurtlarının genelinde; 24 saat hizmet veren mutfağı, internet hizmeti, temizlik hizmeti, özel çalışma odaları, kişiye özel çalışma masaları, her odada bulunan televizyon hizmeti, dinlenme salonları, güvenlik hizmetleri gibi hizmetleri bulmak mümkündür. Ankara’daki erkek yurtları hakkında, https://www.yurtarama.com/ankara/erkek-ogrenci-yurtlari adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 

Son Güncelleme: 16.09.2016 20:47
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