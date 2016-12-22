Suriye'nin İdlib kentinde rejime ait savaş uçaklarının attığı varil bombası nedeniyle kulaklarında işitme sorunu oluşan 9 yaşındaki Muhammed Ahmet'in annesi, çocuğunun yeniden duyup, okula gitmesini istiyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine sığınan anne Fikret Bizmavi (23), yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce Halep'te yaşadıkları dönemde, oğlunun aşırı ateşlenmesi nedeniyle tedavisi için İdlib'e geldiklerini söyledi.

Şifa bulmak için gittikleri İdlib'de tam tersi bir duruma düştüklerini anlatan Bizmavi, henüz tedaviye bile başlamadan, dinlenmek için durdukları bölgenin, rejimin hava saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıdan kendisi ile eşinin yara almadan kurtulduğunu dile getiren Bizmavi, şöyle devam etti:

"Patlamanın şiddeti çok büyüktü. Bulunduğumuz yer harabeye döndü ve çok kişi hayatını kaybetti. Biz ateşlenen çocuğumuza şifa ararken, bu kez yaşadığı şok yüzünden sesi kısıldığı ve konuşamadığı için arayışa girmek zorunda kaldık. Olayda Muhammed'in bir kulağı tamamen işitme yetisini kaybetti. O günden bu yana sadece diğer kulağıyla yüzde 5 duyuyor. "

Çocukları için Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Bizmavi, "Ben ve eşim, onun için çırpınıyoruz. Suriye'de Halep, Humus ve İdlib'de olmak üzere 9 kez sağlık merkezlerine gittik ancak sonuç alamadık. Biz de çareyi Türkiye'ye gelmekte bulduk." dedi.

İşitme cihazına ihtiyacı var

Türkiye'de de tedavi arayışlarını sürdürdüklerini bildiren Bizmavi, "Burada 3 kez sağlık merkezlerine gittik, bizimle çok iyi ilgilendiler. Evladımın işitme cihazı sayesinde tekrar duyabileceğini söylediler ancak bunu alacak maddi imkanımız bulunmuyor. Evladımın yeniden duymasını ve akranları gibi okullu olmasını çok istiyorum." diye konuştu.

Eşinin günübirlik işlerde kazandığı parayla geçimlerini sağladıklarını belirten Bizmavi, çocuğu için gece gündüz dua ettiğini, kendilerine uzanacak yardım elini beklediklerini sözlerine ekledi.

AA