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Oğlunun yeni yüzünü beğendi

Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın annesi Necibe Çolak, oğlunun yeni yüzünü gördü, "Çok güzel olmuş çocuğum" dedi.

Oğlunun yeni yüzünü beğendi

Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın annesi Necibe Çolak, oğlunun yeni yüzünü gördü, "Çok güzel olmuş çocuğum" dedi.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 15:37
2106 Okunma
Oğlunun yeni yüzünü beğendi

Akdeniz Üniversitesi'nde Türkiye'nin 4'üncü yüz nakli yapılan Turan Çolak'ın annesi Necibe Çolak, yoğun bakım ünitesindeki oğlunu ziyaret etti.

Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki Tevfik Yılmaz'ın yüzünün nakledildiği 34 yaşındaki Turan Çolak'ın annesi Necibe Çolak ile amcası Süleyman Çolak, ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti.
Yrd. Doç. Dr. Özkan'a ve kendilerine destek vererek hastaneye gelmelerini sağlayanlara teşekkür eden anne Çolak, maddi imkansızlık nedeniyle daha önce hastaneye gelemediğini söyledi.
İzmir'e dönmek zorunda olduğunu belirten Çolak, bu nedenle oğlunu görmek istediğini dile getirdi. Anne Çolak, ''Bari biraz olsun camdan bakayım'' diye konuşunca Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan'ın girişimi ile yoğun bakım ünitesindeki oğlunu ziyaret etmesi sağlandı.
Necibe Çolak, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunu çok iyi gördüğünü ve çok beğendiğini dile getirerek, ''Çok güzel, çok iyi etmişler benim çocuğuma... Çok güzel olmuş çocuğum. Yüzünü verenden de yapandan da Allah razı olsun'' dedi. 
Oğlunun bir an önce iyileşmesini dileyen Çolak, oğlunun bir gün yüz nakli olacağını hiç düşünmediklerini ifade etti.

Turan Çolak'ın sağlık durumu
Yrd. Doç. Dr. Özlenen Özkan da dönmek zorunda olduğu için annesi ile oğluna kısa bir ziyaret yaptıklarını anlattı.
Özkan, Turan Çolak'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ifade ederek, ''Her şey yolunda... İlk 10 gün çok önemli. Ameliyata bağlı olarak biraz yüzü şiş. Ama genel durumu çok iyi'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 07:37
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Oğlunun Yeni Yüzünü Beğendi
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selim gülten 2012-05-17 05:00:52

hhelal sana özkan hoca

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