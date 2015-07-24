ANTALYA - Eşinden ayrılan üç çocuk annesi 52 yaşındaki Şükran Yıldız, iki yaşında insülin tedavisi görmeye başlayan ve 1,5 yıldır böbrek yetmezliği bulunan oğluna, Antalya'da yapılacak nakille yeniden hayat verecek.



Şükran Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'da yaşarken eşinden ayrıldıktan sonra, üç çocuğuyla ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.



Çocuklarını kimseye muhtaç etmemek için gece gündüz çalıştığını belirten Yıldız, 29 yaşındaki oğlu Doğan Özdemir'in yıllardır hastalıkla mücadele ettiğini anlattı. Yıldız, diyabet teşhisi konulan oğlunun iki yaşından bu yana insülin tedavisi gördüğünü bildirdi.



Görme kaybından sonra böbrek ve kalp rahatsızlığı yaşadı



Diyabet nedeniyle yaklaşık 7 yıl önce oğlunun iki gözünde de görme kaybı oluştuğunu dile getiren Yıldız, Doğan'ın riskli ameliyatların ardından yeniden görmeye başladığını kaydetti.



Oğluna 1,5 yıl önce de böbrek yetmezliği teşhisi konulduğunu belirten Yıldız, oğlunun bu süreçte periton diyalizi tedavisi gördüğünü ifade etti.



"Oğlum için hayatımdan vazgeçtim" diyen Yıldız, şöyle konuştu:



"Önce böbrek, ardından pankreas nakli olması gerekiyor. Onun iyileşmesi canımdan da önemli. Doktora, oğluma böbreğimi hiç düşünmeden vereceğimi söyledim. Yapılan tetkiklerde de nakil için sorun olmadığı belirlendi. Nakil için geri sayım yaparken, oğlumun kalbe giden damarlarından birinde daralma görüldü. Nakilden önce stent takılmasına karar verildi."



Oğlunun tedavisi için Antalya'ya taşındıklarını anlatan Yıldız, "Bursa'da turizm işiyle uğraşıyordum. Buraya gelince işimi bırakmak zorunda kaldım. Sürekli oğlumun başında durmam gerekiyor. Maddi ve manevi olarak tükendim ancak tedavi için bir süre daha Antalya'da kalmam gerekiyor. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.



Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu ise hastanın kalple ilgili problemi giderildikten sonra naklin gerçekleştirileceğini bildirdi.



Aliosmanoğlu, Doğan Özdemir'in sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.



