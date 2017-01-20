Oğlu için yardım eli bekliyor

İSTANBUL -

İnşaatlarda işçi olarak çalışan İhsan Heyder 16 yaşındaki oğlu Erkan Heyder için yardım bekliyor. Oğlunun kalp kapakçıklarının ve damarlarının değişmesi gerektiğini söyleyen acılı baba İhsan Heyder, “Oğlum kansız ve zayıf olduğu için doktorları bir süre iğne ile tedavi olması gerektiğini söylediler. Yeşil kart sahibiyim ve İtalya’dan gelen aşıların fiyatı 640 TL. Oğlumun haftada bir bu iğneyi yaptırması gerekiyor, ne yazık ki yeşil kart bu iğnenin bedelini karşılamıyor. Ben inşaatlarda işçi olarak çalıştığım için bu parayı denk getiremiyorum. Hayırsever büyüklerimizden bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum” dedi.

Oğlunu çok sevdiğini söyleyen ve gözünün önünde her gün erimesine dayanamayan Heyder, kendisine 0535 934 72 37 nolu telefondan ulaşabileceğini söyledi.

Hayırsever vatandaşlarımız Heyder ailesine yardım etmek isterlerse Yapı ve Kredi Bankası / Karabük Şubesi / Hesap No: 68003467 IBAN TR18 0006 7010 0000 0068 0034 67 nolu hesabına yardımda bulunabilirler.