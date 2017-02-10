1.MERKÜR RETROSU20 Aralık 2016 - 6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)

Oğlaklar ve Yükselen Oğlaklar 1

“Kişisel aldığınız sorumluluklar ile oluşabilecek iletişim sorunlarını aşabilirsiniz.”

Oğlaklar bu yılın 1. Merkür retrosunda (20 Aralık 2016-6 Ocak 2017 (18 Aralık- 8 Ocak)); kişisel olarak söylemlerinize dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Hem başkalarını yanlış anlayabilir, hem de kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz. Olayları algılayış şekliniz, sizin bu dönemde başkaları ile iletişim kurmakta zorlayabilecek enerjiler yaratabilir. Sahip olduğunuz teknolojik aletleri kullanırken bazı yanlış komutlar da verebileceğinizden dikkat etmelisiniz. Datalarınızı kaybedebilir siz de hafıza kaybı gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Ve ya bu dönem daha önceden unutmuş olduğunuz bazı olayları da hatırlatacak etkiler yaşayabilirsiniz.

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11 ŞUBAT 2017 1. AY TUTULMASI

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Sağlam ve kalıcı kararlar ile ortaklıklarınızı şekillendirebilirsiniz.

Oğlaklar, 11 Şubat Ankara saati ile 03:32’de Ay 22°28’ Aslan burcunda gerçekleşen bu AYTUTULMASI’nı; ortaklarınız ve başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirleriniz alanında yaşayacaksınız.

Ortaklarınız, kredileriniz ve ödemeleriniz ile ilgili bilmediğiniz bir borç tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Netleşmemiş bir miras olayınız bu tutulmanın etkisi ile açığa çıkabilir.

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26 ŞUBAT 2017 2. GÜNEŞ TUTULMASI

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Sistemli eğitim.

26 Şubat 2017 günü Oğlaklar; bu Güneş tutulmasını kardeş, kuzen, komşu gibi yakın çevre alanında yaşayacaklar.

İkizler yeni bir eğitim hayatına başlayabilirler. Öğrenci veya öğretmen olma konusunda bu tutulmadan sonra etkili enerjiler devrede olacak.

Muhtemelen sanatla ilgili bir eğitim bu tutulma sonrası hayatınıza girebilir.

Öğretmen olup, mesleğini sürdürenler yeni bir eğitim hayatına başlayabilirler. Bu “dil” üzerine bir eğitim olabilir. Veya çok farklı olarak “ellerle konuşulan dilleri” (dilsiz dilleri, mors alfabesi, sembol dilleri gibi) yeni bir iletişim şeklini portföylerine ekleyebilirler.

İkizler bu tutulmadan sonra yabancı dil öğrenmek için adım atabilirler.

Yakın çevrenizle birlikte sanat ile ilgili bir işi ticarete çevirmek üzere bir başlangıç yapabilirsiniz.

VENÜS RETRO 3 Mart- 16 Mart tarihleri arasında gerçekleşiyor.

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Bu süreçte, 3 Mart- 16 Nisan VENÜS Rx olduğu dönemde; Oğlaklar bu retroyu ev, aile, kökler ve ebeveynler alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile ebeveynlerinizle geçmişte bozulmuş olan bir ilişkiyi tekrar yoluna sokmak için bir fırsat doğabilir. Değerlendirin.

Ebeveynlerinizle ilgili bir maddi sorumluluk almanız söz konusu olabilir.

Bu konum; ilişkinize ayrıca bir ciddiyet te kazandırabilir. Geçmişte bozulmuş olan, “maddiyata” bağlı bir ilişkiyi de düzeltebilirsiniz.

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2.MERKÜR RETROSU 11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)

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Oğlaklar bu yılın 2. Merkür retrosunu (11 Nisan- 2 Mayıs (9 Nisan - 4 Mayıs)); çocukları, aşkları, yetenekleri, spor hayatı ve yapmaktan keyif aldıkları hobiler alanında yaşayacaklar.

Aşkınızla aranızda iletişimden kaynaklı bir sorun yaşanabilir. Teknolojik aletler üzerinden kurduğunuz iletişimlerde doğan sorunlar, ilişkinize negatif yansıyabilir.

Çocuklarınızla “yanlış anlamalara” dayalı problemler yaşayabilirsiniz. İletişime dayalı, veya teknolojik aletlerle oynanan oyunlar Merkür’ün retro olduğu günlerde sorunlar yaşatabilir.

Bu süreçte geçmişte “yanlış anlaşılmalardan” dolayı, bitmiş olan bir aşkınız, yeniden bir şans vermek üzere karşınıza çıkabilir. Oluşan fırsatları değerlendirin.

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7 AĞUSTOS 2017 2. AY TUTULMASI

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7 Ağustos 2017 gerçekleşen bu Ay tutulmasını; Oğlaklar bu tutulmayı maddi ve manevi değerleri alanında yaşayacaklar.

Dolayısı ile; maddi alanda netleşmemiş olan durumlar, “neyi ne şekilde yapayım ?” düşüncesi artık bu Ay tutulması ile netleşir ve açığa çıkan konular ile bir karara varmanızı kolaylaştırır nitelikte olacak.

Ay tutulması ile açığa çıkan konular sizin hassas tarafınıza dokunabilir. Kendinizi tutulma esnasında huzursuz hissedebilirsiniz.

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3. MERKÜR RETROSU 14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)

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Oğlaklar bu yılın 3. Merkür retrosunu (14 Ağustos -5 Eylül (12 Ağustos- 7 Eylül)); yüksek eğitim, inançlar ve yurtdışı alanında yaşabilirsiniz.

Özellikle uzak yerlere yapacağınız seyahatlerde bilet rezarvasyonu yaparken işlemlerinizi çift teyid ederek ilerleyin. Muhtemelen Merkür retro iken, ya çifte rezervasyon ya da maillerinizin yerine ulaşmayışından dolayı bir takım sorunlar yaşayabilirsiniz. Ayrıntıları gözden kaçırmamaya dikkat edin.

Bu süreçte geçmişte yarım bıraktığınız bir yüksek eğitim konusu tekrar gündeminize girebilir.

Yüksek eğitim alanında geçmişte yaşanmış, “yanlış anlamalardan” dolayı bozulmuş ilişkilerinizi yeniden düzeltme şansı doğabilir. Değerlendirin…

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21 AĞUSTOS 2017 2.GÜNEŞ TUTULMASI

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Sağlam ve kalıcı ortaklıklar.

Oğlaklar için bu Güneş tutulması ortak oldukları, başkaları üzerinden gelir elde ettikleri iş alanlarını kapsıyor

Sanatla ilgili bir alana bir ortak girişimde bulunabilirsiniz.

Birlikte ortaklarınızla yeni bir gelir kazanabilmek adına sanatın bir dalı ile ilgilenebilirsiniz. Sanatçı biri ile ortak olabilirsiniz.

Eğer ortak olduğunuz bir işe bu Güneş tutulmasından sonra patron olabilirsiniz. Fırsatları görün…

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JÜPİTER AKREP BURCUNA GEÇİYOR 10 Ekim 2017- 8 Kasım 2018

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Oğlaklar; Jüpiter’in Akrep burcundan geçtiği bu dönemi; sosyal çevrenizde üye olduğunuz gruplar alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile 10 Ekim 2017 ile 8 Kasım 2018 tarihleri arasında arkadaşlarınızın sayısında da artış olabilir. Üye olduğunuz grupların sayısı artabileceği gibi; bunların bolluk ve bereketleneceği durumlar da yaşayabilirsiniz. Bir Oğlak burcu olarak bu süreçte sizinde sosyal gruplara faydanız dokunur. Yani bir şekilde ayağınız uğurlu gelir. Yardım kuruluşlarında gönüllü olarak ta çalışabilirsiniz.

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4.MERKÜR RETROSU 4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)

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“Kişisel aldığınız sorumluluklar ile oluşabilecek iletişim sorunlarını aşabilirsiniz.”

Oğlaklar bu yılın 4. Merkür retrosunu (4 Aralık 2017 -22 Aralık 2017 (2 Aralık-24 Aralık)); kendi kişisel gelişim alanlarında yaşayacaklar.

Bu dönemde yaşanan bazı “yanlış anlaşılmalar” kaynaklı sorunlardan yaşayabilirsiniz.

Oluşan olumsuzluklardan dolayı içe çekilip; toplumdan izole olup, kendi başınıza kalabileceğiniz bir süreç olarak yaşayabilirsiniz bu retroyu.

Başkaları ile iletişim kurmak yerine, kendi kendinize kalıp yapmak isteyeceğiniz meditasyon, kişisel gelişim ile ilgili çalışmalar yaparak başkaları yerine, kendinizi dinleyebilirsiniz bu günlerde.