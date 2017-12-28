Oğlak ve yükselen Oğlaklar

Hazırlayan: Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz

ozlemce@outlook.com

Yılın ilk gezegen hareketi, “sürprizlerin” gezegeni Uranüs’ün direk hareketine dönüşü ile başlıyor.

2 Ocak 2018’de URANÜS direk hareketine dönüşü sizin; “kariyer” eviniz olan onuncu evinizde yaşayacaksınız.

Yeni yılda kariyer alanınızda sürpriz gelişmeler bekleyebilirsiniz. Sıra dışı bir kariyer yeni yıl ile birlikte hayatınıza girebilir.

Uranüs’ün bir sonra ki retrosu 7 Ağustos 2018’de başlayacağından; bu tarihe kadar hareketli bir yılın ilk yarısından bahsedebiliriz. Eğer çalışmıyor ve bir takım projeleriniz varsa; iş başvurularını bekletmeden yeni yıla girer girmez yapmanız yerinde olur.

31 Ocak 2018’de 11°37’/Aslan burcunda meydana gelen “Tam Ay tutulmasını” siz; “ortaklarınız ve başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile Tutulma sonrası ve takip eden 6 ay içinde, ödemeleriniz ve borçlarınız ile ilgili bir açığa çıkış ile, belki de daha önceden haberiniz olmayan bir borç ile karşılaşabilirsiniz.

Bir miras konusu, bu tutulma sonrası netleşip bir sonuca bağlanabilir.

Ortaklarınızla ilgili, kimlik veya liderlikleri konusunda bir açığa çıkış, ortaklıklar konusunda netleşmenizi sağlayabilir.

Başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirlerinizde gelir- gider dengesi konuları gündem oluşturacak. Bozulan ödeme dengesini tekrar düzene koymak üzere açığa çıkan borçlar da olabilir.

Babanızın borsa veya kumar gibi şans gerektiren finansal girişimlerinde bazı açığa çıkan durumlar bu tutulmanın konularından olabilir.

Ortağınızın dışarı verdiği imaj ile ilgili de bir netleşme söz konusudur.

16 Şubat 2018’de gerçekleşen yılın ilk “Parçalı Güneş Tutulmasını” siz; ikinci eviniz olan, “maddi ve manevi değerleriniz” evinde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; tutulma sonrası farklı bir “değer” anlayışı ile kazanımlarınız konusunda yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Ayrıca eşiniz ortaklarıyla da fark yaratan kazançları ile ilgili girişimlerini de bu süreçte başlatabilir.

Varsa çocuğunuzun marjinal bir kariyer fırsatı tutulma ve takip eden 6 ay boyunca gündem oluşturabilir.

9 Mart 2018’de 23°13’/Akrep burcunda başlayan Jüpiter retrosu sizin; “ ortak kazançlarınız” olan on birinci evinizde gerçekleşiyor.

Bu retro 10 Temmuz 2018’e kadar sürecektir.

Arkadaş gruplarınız, üye olduğunuz topluluklarda bu süreçte sorunlar yaşayabilir. Birbirinizi anlamakta uç duyguları yaşayabilir. Toleransın azaldığı “ya hep, ya hiç” modunda olabilirsiniz.

Jüpiter son cömerliğini de Akrep burcundan çıkmadan önce ki son haftada yerine getirecek.

Jüpiter- Chiron üçgen açısını 1 Kasım 2018 saat 19:35 itibari ile; (28’31”/Akrep D- 28’31”/Balık Rx) gerçekleştirecek.

Bu açının etkisi üzerimizde:”Şifalanma” açısı olarak etkisini gösterecek.

23 Mart 2018’de başlayan yılın birinci Merkür retrosunu siz; “kariyer” alanınız olan onuncu evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 15 Nisan 2018 kadar olan süreçte; kariyer yaptığınız alanda iletişiminizden ve kendinizi ifade edişinizde yanlış anlaşılmalardan doğan sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemediğiniz için toplum önünde ki duruşunuz zarar görebilir. Retro bitene kadar “gözden düşme” gibi sorunlar yaşayabileceğinizden, Kendinizi biraz geri çekmekte fayda olacaktır.

Kardeşiniz bu dönemde başkaları üzerinden gelen gelirlerinde teknolojinin neden olduğu sorunlar yaşayabilir.

Varsa eğer çocuğunuzun işyerinde arkadaşları ile iletişimden kaynaklanan sorunlar yaşayacağı bir süreç olduğunu bilip, ona göre gerekli uyarıları yapmanızda fayda olacaktır.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Bu süreçte geçmişte kariyer yaptığınız işlerinizden geri dönüşler olabilir. Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş işlerinizi düzeltmek için fırsatlarınız doğabilir.

18 Nisan’da 2018’de Oğlak burcunda başlayan Satürn retrosu haritanızın; “imajınız” olan alanda yaşıyorsunuz.

Bu Satürn retrosu 6 Eylül 2018’e kadar sürüyor.

Bu süreçte geçmişte sorumluluğunu almaktan kaçmış olduğunuz konular tekrar karşınıza gelir ve yeniden ele almanız için bir fırsat sunar.

Dolayısı ile; bu sefer Satürn retrosunda geçmişte kaçmış olduğunuz sorumluluklarınız yüzünden, edindiğiniz olumsuz imajınızı bu sefer düzeltme şansınız olacak.

İlkbahardan sonbahara kadar bu disiplin içinde yaşarsanız, sorunlarınızı aşarsınız.

Değerlendirin.

22 Nisan 2018’de Oğlak burcunda başlayan Plüto retrosu sizin; “imajınız” olan alanda yaşıyorsunuz.

Bu retro 1 Ekim 2018’e kadar devam edecek.

PLÜTO retro iken; değişim dönüşüm ve yeniden yapılandırma konusunda bir duraksama yaşayabiliriz. Ve bu retro sürecinde (1 Ekim’e kadar) geçmişte yakıp, yıktığımız ve köprüleri attığımız konular karşımıza gelir.

Ancak bu süreçte ya bu konuları tamamen “kökten değiştirerek”, yeniden yapılandırırız.

Ya da her şeyi tamamen “yıkar”, bir daha o konuyu hayatınızın kıyısından bile geçirmeyiz.

Dolayısı ile bu süreçte; geçmişte “ya hep, ya hiç” diyerek köprüleri attığınız için bozulan imajınızı yeniden yapılandırabilirsiniz.

Yaklaşık 6 ay sürecek olan bu süreçte, bu durumu yeniden yapılandırarak, Plüto retrosunu fırsata dönüştürebilirsiniz.

Değerlendirin.

19 Haziran 2018’de Neptün retrosunu siz; “yakın akrabalarınız” olan alanda yani üçüncü evinizde yaşayacaksınız.

24 Kasım 2018’e kadar retro olacak olan Neptün sizi; kardeşleriniz, kuzenleriniz ile ilgili konularda bir kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz.

Dolayısı ile retro bitene kadar resmin bütününü göremeyebilirsiniz.

Neptün retrolarında sularla gelen felaketler söz konusu olabileceğinden; deniz yolları ile ilgili yolculuklarınıza da dikkat ediniz.

Yakın çevreniz için kendinizi feda edişleriniz görülebilir.

Bağımlılıklar nedeniyle yaşanabilecek dağılmalar söz konusu olabilir.

Ancak her retroda mevcut enerjiyi olumlu değerlendirme fırsatlarımız vardır.

Neptün retrosunda, özellikle bu süreçte ilham kanallarınızı açıp; yaratıcılığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Soyut olarak aldığınız enerjiyi somut eserlere dönüştürmek, bu retroyu olumlu yönde değerlendirme fırsatıdır.

Siz; 26 Haziran 2018’de başlayan Mars retrosunu haritanızın; “maddi ve manevi değerleriniz” olan 2. ev alanınızda yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile 26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında “harekete geçme enerjiniz” içe doğru çalışacağından; harekete geçmekte, önlem almakta, tepki vermekte gecikirsiniz.

Mars retrosunda en doğru hareket şeklimiz; retro bitene kadar “güç gerektiren ve harekete geçmemiz” gereken işleri askıya almak ve ileride yeniden ele almak üzere işleri tamamlanmamış olsada bir süreliğine ertelemektir.

Dolayısı ile bu süreçte finansal açıdan herhangi bir yatırıma kalkışmayın. Ev veya arsa gibi ciddi alış verişler yapmayın. Tüm bu girişimlerinizi retro sonrasına ertelemeniz en doğrusu olur.

Ancak bu önlemler; doğum haritasında Mars’ları retro olanlar için geçerlidir. Oysa gökyüzünde Mars retro iken doğanlar, Mars’ın retro olduğu bu süreçte (26.6.2018 ile 27.8.2018 arasında) tam tersi enerjilerinde artış olur, kendilerini daha rahat ortaya koyar ve hedeflerine daha kolay ulaşabilirler.

Dolayısı ile; bu kişiler Mars retro iken, isteklerinin peşinden gidebilir, atılımlar yapabilirler.

13 Temmuz 2018’de ile yılın ikici “Parçalı Güneş tutulması” olarak gerçekleşen tutulmayı siz; yedinci eviniz olan “evlilik” alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bekar olanlar yeni ciddi bir evliliğe adım atabilirler. Veya evli olanlar ise evliliklerine yeni bir yön vermek adına yeni bir başlangıç yapabilirler.

Evliliğiniz ve partnerinizle ilgili empatik ilişkiniz, bu tutulma sonrası gündeminizi oluşturabilir.

Ayrıca bu tutulma sonrası eşinizin imajı konusunda da yeni bir başlangıç yapabileceğiniz bir fırsat olacak önünüzdeki 6 aylık süreçte.

Empatik yaklaşımınız ile ortağınızın kişisel gelişimine olumlu etkileriniz olabilir. Ona göstereceğiniz “koruyup kollayan” yaklaşımınızın onun yaşantısında yeni bir süreç başlatacaktır.

26 Temmuz 2018’de başlayan yılın ikinci Merkür retrosunu siz; ortak gelirleriniz olan sekizinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 19 Ağustos 2018 kadar; ortaklarınızla aranızda iletişimden dolayı doğan sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu süreçte ayrıca arkadaşlarınızın “yanlış anlaşılmalarından” dolayı kariyerleri zarar görebilir. Retro bitene kadar, “iletişim ve teknolojideki” aksaklıklar sonucu meydana gelmiş, bir çok konuya şahit olabilirsiniz.

Eşinizle maddi konular nedeniyle ilgili, bazı sözlü münakaşalar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi anlamadığınızdan dolayı sonuca da ulaşamazsınız. Retro bitene kadar birbirinizin üstüne gitmenizin pek bir faydası olmayacağından dolayı, sabırla retro sonrasını beklemek en doğru davranışımız olur.

Bu süreçte, size yakın olan bir kişinin geçmiş bir sağlık sorunu yeniden gündeme gelebilir. Ancak bunu negatif anlamamalı. Bu hatırlatma sayesinde, ihmal ettiğiniz bir sağlıklı yaşam stili hayata dahil edilebilir.

Ancak; retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde. Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

27 Temmuz 2018’de yaşanan “Tam Ay Tutulmasını” siz;” maddi ve manevi değerleriniz” alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; maddi alanda netleşmemiş olan durumlar, “neyi ne şekilde yapayım ?” düşüncesi artık bu Ay tutulması ile netleşir ve açığa çıkan konular ile bir karara varmanızı kolaylaştırır nitelikte olacak.

Ay tutulması ile açığa çıkan konular sizin hassas tarafınıza dokunabilir. Kendinizi tutulma esnasında huzursuz hissedebilirsiniz.

• Maddiyat, varlıklarımız

• Manevi değerleriniz

• Öz değeriniz ve farkındalık

hakkında bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

7 Ağustos 2018’de; 02°33'/Boğa burcunda URANÜS retro hareketine başlıyor. Uranüs’ün bu retro hareketi 6 Ocak 2019’a kadar devam edecek.

7 Ağustos 2018’de başlayan Uranüs retrosu sizin; “aşk ve çocuklar” evi olan beşinci evinizde gerçekleşiyor.

Dolayısı ile; bu süreçte aniden başlayan ve sıra dışı ve tuhaf bulunan bir ilişkinin içinde bulabilirsiniz kendiniz.

Kendinizden oldukça farklı yaşta olan biri ile ilişkiye girebilirsiniz, ancak Uranüs retrosunun başlamasıyla bu ilişkiniz “kuşak çatışmasına” dönüşebilir.

Aynı durum, çocuklarınız içinde geçerli.

7 Ağustos’ta başlayıp 2019 Ocak başına kadar sürecek olan bu retro ile çocuğunuz ile aranızda kuşak çatışması yaşayabilirsiniz.

Ayrıca retroların; “geçmişin problemlerini düzeltme fırsatları” barındırdıklarını unutmayınız. Değerlendirin.

11 Ağustos 2018 günü Aslan burcunun 18°41’ derecesinde gerçekleşen bu parçalı Güneş tutulmasını siz; ortak kazanç alanınız olan sekizinci evinizde yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; tutulma sonrası takip eden 6 ay-1 yıl içinde ortak kazançlarınız konusunda ortaklarınıza liderlik etmek süreti ile yeni bir süreç başlatabilirsiniz.

• Sanatla ilgili bir alana bir ortak girişimde bulunabilirsiniz.

• Birlikte ortaklarınızla yeni bir gelir kazanabilmek adına sanatın bir dalı ile ilgilenebilirsiniz. Sanatçı biri ile ortak olabilirsiniz.

• Ortak olduğunuz bir işe bu Güneş tutulmasından sonra patron olabilirsiniz. Fırsatları görün…

Güneş tutulmalarının etkileri “kadersel”dir. Dolayısı ile yaşanacakları önemsemeli ve önünüze gelen fırsatları da kaçırmamak gerektiğini bilmelisiniz.

Siz; Venüs retrosu olan bu süreci (05.10.2018 -16.11.2018), “sosyal çevreniz ve arkadaşlarınız” olan alanda yaşıyorsunuz. Bu alan ayrıca üye olduğunuz gruplar, dernekler ve kluplerle de alakalıdır. Gelecek projelerinizi de ilgilendiriyor ayrıca.

5 Ekim 2018 ile 9 Kasım 2018 süreci; üye olduğunuz gruplar ve derneklerde ve arkadaş gruplarınızda ilişkilerinizde, bozulma bu süreçte yaşayabileceklerinizden.

Özellikle sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınız arasında; kin, nefret, öfke ve kıskançlık gibi duygulardan uzak durmalısınız. Venüs retrosunda ilişkilerde kriz kaçınılmaz.

9 Kasım 2018 ile 16 Kasım 2018 sürecini gelecek projelerinizi hayata geçirmek üzere planlama süreci olarak değerlendirebilirsiniz. Ancak eyleme geçmek için retronun bitmesini bekleyiniz.

JÜPİTER Yay burcuna geçiyor 8 Kasım 2018 00’00”/Yay D

Yaklaşık 13 aydır “bolluk ve bereket” gezegeni Akrep burcunda hareket etti ve Akreplerle birlikte diğer su grubu burçları olan Balık ve Yengeçleri de bereketinden faydalandırdı.

Ancak Bugün 8 Kasım 2018’den itibaren “Şans” gezegenimiz Jüpiter YAY burcuna geçiyor ve takip eden 13 ay boyunca Yay burçlarınıyla birlikte diğer ateş elementi burçları olan Aslan ve Koç burçlarını da bereketinden faydalandıracak.

17 Kasım 2018’de Ankara saati ile 03:33’de başlayan yılın üçüncü ve son Merkür retrosunu siz; “kendi kişisel gelişim” alanınız olan onikinci evinizde yaşıyorsunuz.

Merkür retrosunda 6 Aralık 2018 kadar olan süreçte; kendi iç hesaplaşmanızda olayları doğru algılayamadığınızdan dolayı iletişim sorunları yaşayabilirsiniz. Yaşadığınız olayları yanlış değerlendirebilirsiniz. Dolayısı ile iç huzura kavuşmada gecikmeler yaşanabilir.

Bu retro sürecini tamamen kendinizi şarj etmek üzere, dinlenmek ve bir takım “kişisel gelişim” kitapları okuyarak geçirebilirsiniz. Toplum içine girmektense, daha çok yalnız kalmanız bu süreçte daha doğru bir davranış olur.

Geçmişten gelen, kemik sorunları bu süreçte kendini hatırlatabilir.

Bu süreçte eğer çalışıyorsanız özellikle patronunuzun kardeşi ile ilgili iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

Retrolar içinde fırsatlar da barındıran enerjilerdir. Bu süreci doğru yönetmek te elinizde.

Retroları “fırsata çevirebileceğimiz çalışmalar nelerdir?” bir bakalım.

Bu süreçte geçmişe dönüp yarım kalan işlerinizi, tamamlayabilirsiniz.

Geçmişte iletişim nedeniyle bozulmuş ilişkilerinizi düzeltmek için bir fırsattır.

Ayrıca Merkür retroları, geçmişte kaybolmuş bir eşyamızı bulmamıza yardımcı olabilir. Kaybolan eşyalarınızı bu süreçte bir kere daha arayın. Bulabilirsiniz.

Retrolar birde geçmişte evden kaçmış olan kedilerinizin geri geleceği süreçler olabilir. Gözünüz kulağınız bu süreçte kapıda olsun. )