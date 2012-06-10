Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Ödülü alırken çok gururlandım

Adıyaman Üniversitesi'nde okuduğu bölümü ikincilikle bitiren Fadime Akkuş, Garnizon Komutanı Yalçın'dan ödül alırken çok gururlandığını söyledi.

Ödülü alırken çok gururlandım

Adıyaman Üniversitesi'nde okuduğu bölümü ikincilikle bitiren Fadime Akkuş, Garnizon Komutanı Yalçın'dan ödül alırken çok gururlandığını söyledi.

10 Haziran 2012 Pazar 11:37
731 Okunma
Ödülü alırken çok gururlandım

ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi'nin dün Mansur Yardımcı Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Yusuf Yalçın'dan başarı belgesi ve plaketini alan Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Fadime Akkuş, ön lisans mezunu olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:
''Rabbim nasip ederse 4 yıllığa tamamlayacağım. Ön lisansta üniversite 2'ncisi oldum. Bana layık görülen ödülümü, Garnizon Komutanımız Jandarma Albay Yusuf Yalçın'dan aldım. Ödülümü alırken büyük bir gurur duydum. Verirken öyle bir samimi şekilde verdi ki, yani tebrik etti, başarılarımın devamını diledi, çok sevindim. Nasıl bu ülkenin vatandaşıysak, ben de eşit haklara sahipsem o ödülü bana vermesine sevindim zaten. Bazıları belki tepki verebilir diye düşündüler ama hiç öyle bir şey olmadı. Bence güzel bir şeydi. Adıyaman Üniversitesinde zaten bu sorun hiç yaşanmadı.''
Başörtüsü konusunda yenilik yapılmasını çok güzel bir şey olduğunu vurgulayan Akkuş, ''Artık eskisi gibi ön yargı ile bakmıyorlar. Ben ödül alınca çok mutlu oldum. Sevincimi anlatamıyorum. Bir de komutanımın bana yaklaşımını çok sevdim. O gözlerindeki tebessümü gördüm. Çok sıcak baktı'' diye konuştu.
Baba Necdet Akkuş ise ''Çok sevindim. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan razı olsun'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 03:38
Anahtar Kelimeler:
ödül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Kadın girişimci KOSGEB desteğiyle ihracatçı oldu
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Yalan haberler daha hızlı yayılıyor
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
Sanat güneşinin Mehmetçik madalyası antikacıda
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
'Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı'
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Burçlara göre Aşk - Astrolog Özlem Çetinkaya Yılmaz
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Üç kadın ressamın ruhu tablolarda birleşiyor
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Hikayeleri farklı, acıları aynı
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği
Görme engelli eşi ve çocuğuna bakan kocaya devlet desteği

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ