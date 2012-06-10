Ödülü alırken çok gururlandım

ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi'nin dün Mansur Yardımcı Stadyumu'nda düzenlenen mezuniyet töreninde, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Yusuf Yalçın'dan başarı belgesi ve plaketini alan Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Fadime Akkuş, ön lisans mezunu olduğunu hatırlatarak, şunları söyledi:

''Rabbim nasip ederse 4 yıllığa tamamlayacağım. Ön lisansta üniversite 2'ncisi oldum. Bana layık görülen ödülümü, Garnizon Komutanımız Jandarma Albay Yusuf Yalçın'dan aldım. Ödülümü alırken büyük bir gurur duydum. Verirken öyle bir samimi şekilde verdi ki, yani tebrik etti, başarılarımın devamını diledi, çok sevindim. Nasıl bu ülkenin vatandaşıysak, ben de eşit haklara sahipsem o ödülü bana vermesine sevindim zaten. Bazıları belki tepki verebilir diye düşündüler ama hiç öyle bir şey olmadı. Bence güzel bir şeydi. Adıyaman Üniversitesinde zaten bu sorun hiç yaşanmadı.''

Başörtüsü konusunda yenilik yapılmasını çok güzel bir şey olduğunu vurgulayan Akkuş, ''Artık eskisi gibi ön yargı ile bakmıyorlar. Ben ödül alınca çok mutlu oldum. Sevincimi anlatamıyorum. Bir de komutanımın bana yaklaşımını çok sevdim. O gözlerindeki tebessümü gördüm. Çok sıcak baktı'' diye konuştu.

Baba Necdet Akkuş ise ''Çok sevindim. Allah Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan razı olsun'' dedi.