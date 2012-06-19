Odatv davasında tahliye

İSTANBUL

Duruşmada, verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Müyesser Yıldız'ın üzerine atılı suçun vasıf, mahiyet ve tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak tahliye edilmesine karar verdi.

Heyet, diğer tutuklu sanıklar Yalçın Küçük, Soner Yalçın, Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu ve Hanefi Avcı hakkında ise ''bu sanıklara atılı suçun vasıf ve mahiyeti, elde edilen delillerin içeriği, iletişim tespit ve fiziki takip tutanakları ve dosyadaki tüm delillere göre kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması, delillerin henüz tamamen toplanamamış olması, sanık avukatlarının talebi doğrultusunda haricen üniversite bilirkişilerine yaptırılan incelemelerin hukuk tekniği açısından bilirkişi raporu olarak kabul edilemeyeceği, dijital verilerle ilgili TÜBİTAK bilirkişi raporunun henüz dosyaya sunulmamış olması, sanıkların suçlarının CMK 100/3 maddesinde belirtilen suçlardan olması ve koruma tedbirlerinin uygulanmasının bu aşamada yeterli olmayacağı'' gerekçeleriyle tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Heyet, TÜBİTAK'tan gelecek olan bilirkişi raporunun beklenmesine ve olası gecikmenin önlenebilmesi için duruşma arasında bilirkişi raporunun akıbetinin TÜBİTAK'a sorulması için yeniden yazı yazılmasına hükmetti.

Mahkeme Heyeti duruşmayı, 14 Eylül 2012 gününe erteledi.