O2 Veterinerlik minik dostlarımızın yanında

Tedavilerinin yani sıra köpek eğitim ve kedi köpek psikolojisi konusunda uzman kadrosuyla yardımcı olmaktadır.
Kliniğin en önemli özelliği ve bölgedeki diğer kliniklerden farkı, sokak kedi, köpek, kuş gibi canlıların tedavisinde % 30 indirim uygulaması ve 3 aşıdan bir tanesini ücretsiz yapması. 7/24 hayvanseverlere özenle hizmet veren merkez sahipsiz veya terk edilmiş canlıları özenle sahiplendirip post bakım takibini yapıyor.
24 saat non-stop çalışan fedakar doktorlarımız minik dostlarımızın sağlığı için çalışmaktadır.
Vefat durumunda gömü işlemlerini yapmaktadır.
Kısacası yeni doğan tüm yavruların yaşam süresince tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız.
Kliniğimizin değişmez prensibi titiz, steril güler yüz sevgi ve saygıdır. Sizi de bekleriz!!
Klinikte verilen hizmetler
Video endoskopi
Ultrason
X-ray
Lazer
Azot tedavi
Biyokimiya analiz
Hemogram
İdrar tahlil
Fako
Yoğun Bakım
Diş İmplant
Doğum Kontrol İmplant
Dahiliye
Cerrahi
Historoctomi
Ortopedi
Ekg
Tansiyon
Fizik tedavi
Kuaför
Petshop
Köpek, kedi gezdirme
Ambulans
O2 Veterinerlik haftasonu resmi tatil günleri dahil 24 saat açık
İleişim:
Dr. Tagi Gülüstanzade
Veteriner Hekim
Vali Recep Yazıcıoğlu Cd. Nilüfer Çayı Sk. No: 4 Berit 8- Bahçeşehir/İstanbul/TR
Tel: +90 212 669 55 70 Gsm: +90 532 233 97 78 +90 554 536 28 28
E-mail: o2veteriner@gmail.com- Web: www.o2vet.com
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