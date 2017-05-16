Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96162
ALTIN
141.366
DOLAR
3.5553
STERLIN
4.5878
EURO
3.9363
Şikeye ömür boyu men
Şikeye ömür boyu men
'Mucize bitki'
'Mucize bitki'
2 Türk üniversitesi zirvede
2 Türk üniversitesi zirvede
3. İstanbul Çocuk Maratonu koşuldu
Maltepe Sahil Şehir Parkı'nda koşuldu
Kahve içmek 55 bin lira
Kahve içmek 55 bin lira

O2 Veterinerlik minik dostlarımızın yanında

O2 Veteriner Kliniği1987 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de Klinisyenliğe başlamış olan 30 yıllık hekim Tagi Gülüstanzade tarafından kurulmuştur. 30 yılı aşan bilgi ve tecrübesiyle siz hayvanseverlere hizmet vermenin heyecanını duymaktadır. O2 Bahçeşehir’de kurulduğu günden itibaren uzman kadrosuyla minik dostlarımıza hizmet veriyor 

O2 Veterinerlik minik dostlarımızın yanında

O2 Veteriner Kliniği1987 tarihinde İstanbul Yeşilköy’de Klinisyenliğe başlamış olan 30 yıllık hekim Tagi Gülüstanzade tarafından kurulmuştur. 30 yılı aşan bilgi ve tecrübesiyle siz hayvanseverlere hizmet vermenin heyecanını duymaktadır. O2 Bahçeşehir’de kurulduğu günden itibaren uzman kadrosuyla minik dostlarımıza hizmet veriyor 

16 Mayıs 2017 Salı 18:56
9 Okunma
O2 Veterinerlik minik dostlarımızın yanında

Tedavilerinin yani sıra köpek eğitim ve kedi köpek psikolojisi konusunda uzman kadrosuyla yardımcı olmaktadır.

Kliniğin en önemli özelliği ve bölgedeki diğer kliniklerden farkı, sokak kedi, köpek, kuş gibi canlıların tedavisinde % 30 indirim uygulaması ve 3 aşıdan bir tanesini ücretsiz yapması. 7/24 hayvanseverlere özenle hizmet veren merkez sahipsiz veya terk edilmiş canlıları özenle sahiplendirip post bakım takibini yapıyor.

24 saat non-stop çalışan fedakar doktorlarımız minik dostlarımızın sağlığı için çalışmaktadır.

Vefat durumunda gömü işlemlerini yapmaktadır.

Kısacası yeni doğan tüm yavruların yaşam süresince tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız. 

Kliniğimizin değişmez prensibi titiz, steril güler yüz sevgi ve saygıdır. Sizi de bekleriz!!

Klinikte verilen hizmetler

Video endoskopi

Ultrason

X-ray

Lazer

Azot tedavi

Biyokimiya analiz

Hemogram

İdrar tahlil

Fako

Yoğun Bakım

Diş İmplant

Doğum Kontrol İmplant

Dahiliye

Cerrahi

Historoctomi

Ortopedi

Ekg

Tansiyon

Fizik tedavi

Kuaför

Petshop

Köpek, kedi gezdirme

Ambulans

O2 Veterinerlik haftasonu resmi tatil günleri dahil 24 saat açık

İleişim:

Dr. Tagi Gülüstanzade

Veteriner Hekim

Vali Recep Yazıcıoğlu Cd. Nilüfer Çayı Sk. No: 4 Berit 8- Bahçeşehir/İstanbul/TR

Tel: +90 212 669 55 70 Gsm: +90 532 233 97 78 +90 554 536 28 28

E-mail: o2veteriner@gmail.com- Web: www.o2vet.com

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.05.2017 18:58
Anahtar Kelimeler:
önce VatanVeterinerKadroUzmanO2 BahçeşehirBahçeşehirYeşilköyİstanbulMinik DostlarO2 Veterinerlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Down sendromlulara yardım konseri
Down sendromlulara yardım konseri
Felçli oğluna 25 yıldır bebek gibi bakıyor
Felçli oğluna 25 yıldır bebek gibi bakıyor
“ŞENLİĞİMİZ VAR DOSTLAR” ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA, O KÖY BİZİM KÖYÜMÜZDÜR
“ŞENLİĞİMİZ VAR DOSTLAR” ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA, O KÖY BİZİM KÖYÜMÜZDÜR
Muğla'daki kazanın araç kamerası görüntülerine ulaşıldı
Muğla'daki kazanın araç kamerası görüntülerine ulaşıldı
İzmir'de yürüyen merdivende ayağı sıkışan kişi kurtarıldı
İzmir'de yürüyen merdivende ayağı sıkışan kişi kurtarıldı
Anneler 'günleri'nde çalışmaya devam ediyor
Anneler 'günleri'nde çalışmaya devam ediyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ