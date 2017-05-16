O2 Veterinerlik minik dostlarımızın yanında

Tedavilerinin yani sıra köpek eğitim ve kedi köpek psikolojisi konusunda uzman kadrosuyla yardımcı olmaktadır.

Kliniğin en önemli özelliği ve bölgedeki diğer kliniklerden farkı, sokak kedi, köpek, kuş gibi canlıların tedavisinde % 30 indirim uygulaması ve 3 aşıdan bir tanesini ücretsiz yapması. 7/24 hayvanseverlere özenle hizmet veren merkez sahipsiz veya terk edilmiş canlıları özenle sahiplendirip post bakım takibini yapıyor.

24 saat non-stop çalışan fedakar doktorlarımız minik dostlarımızın sağlığı için çalışmaktadır.

Vefat durumunda gömü işlemlerini yapmaktadır.

Kısacası yeni doğan tüm yavruların yaşam süresince tüm ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Kliniğimizin değişmez prensibi titiz, steril güler yüz sevgi ve saygıdır. Sizi de bekleriz!!

Klinikte verilen hizmetler

Video endoskopi

Ultrason

X-ray

Lazer

Azot tedavi

Biyokimiya analiz

Hemogram

İdrar tahlil

Fako

Yoğun Bakım

Diş İmplant

Doğum Kontrol İmplant

Dahiliye

Cerrahi

Historoctomi

Ortopedi

Ekg

Tansiyon

Fizik tedavi

Kuaför

Petshop

Köpek, kedi gezdirme

Ambulans

O2 Veterinerlik haftasonu resmi tatil günleri dahil 24 saat açık

İleişim:

Dr. Tagi Gülüstanzade

Veteriner Hekim

Vali Recep Yazıcıoğlu Cd. Nilüfer Çayı Sk. No: 4 Berit 8- Bahçeşehir/İstanbul/TR

Tel: +90 212 669 55 70 Gsm: +90 532 233 97 78 +90 554 536 28 28

E-mail: o2veteriner@gmail.com- Web: www.o2vet.com