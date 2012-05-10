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O şimdi asker

Temsili askerlik uygulaması kapsamında engelliler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı

O şimdi asker

Temsili askerlik uygulaması kapsamında engelliler bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı

10 Mayıs 2012 Perşembe 14:30
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O şimdi asker

ANKARA/İSTANBUL - İstanbul'da, ''Engelliler Haftası'' dolayısıyla 60 engelli, Sarıyer Deniz Er Eğitim Tabur Komutanlığı'nda bir ''günlük temsili'' askerlik yaptı.
Sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Sarıyer Deniz Er Eğitim Tabur Komutanlığı'na gelen 60 engelliye, burada bir gün boyunca tabi tutulacakları eğitime ilişkin bilgi verildi.
Engelli gençler, daha sonra tabur komutanlığında görevli askerlerin yardımıyla sivil kıyafetlerini değiştirerek, askeri üniforma giydi. 
Açık alanda komutanlar tarafından verilen temel askeri eğitim sırasında, işitme engelliler için de işaret dilinde çeviri yapıldı.
Engelli askerler, temel askeri eğitimin ardından aileleriyle birlikte asker karavanasından yemek yedi.
Bir günlük askeri eğitimin öğleden sonraki bölümünde engelli gençlere, silah ve atış eğitimi verildi.
Şanlıurfa ve Siverek ilçesinde toplam 65 engelli, Samsun'da Sahra Sıhhiye Eğitim Merkez Komutanlığı Gökberk Kışlası'nda 65 kişi, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı'na aileleriyle gelen zihinsel ve bedensel engelli 18 kişi de temsili askerlik yaptı.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 06:31
Anahtar Kelimeler:
Asker
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