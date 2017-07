Röportaj: Nezahat Göçmen

“hep görünseler ya” dediğimiz yıldızlar vardır…

O bir Yıldız

Sunucu Esra Yıldız

“Ekran önünde olmak güzel ancak buna bir de bilgiyi, araştırmayı ve bir dizi kitabı da eklersem Türkiye’yi, cumhuriyeti, Atatürk’ü v e vatandaşlık haklarımı çok daha iyi savunacağımı, aktaracağımı biliyorum. ”dedi.

Karanlığı aydınlatan, karanlıkta kalmışlara, yollarını kaybedenlere yol, yönlerini kaybedenlere yön gösteren gökyüzü cisimlerinden bir tanesi yanımdaydı.

Bir televizyon programında konuk oldum sevgili Esra Yıldız’a. İnsanlar ad ve soyadları ile özdeşleşirler. Esra, özdeşleşen bir insan. Sıcakkanlı, düzgün Türkçesi ile hafızamda iz bıraktı. Refleksleri hızlı, soruları, yorumları ve açıklamalarıyla ekranı dolduran, düzgün diksiyon, dengeli tonlama becerisine sahip fotojenik sunucu ile hayat, yetenek ve becerilerin üzerine röportaj yaptım. Bu kez ben sordum. Esra Yıldız yanıtladı.

Bir Yıldız Doğdu Adı Esra

-19 Mayıs 1984 yılında İstanbul’da doğdum. Okul hayatım boyunca başarılı bir öğrenciydim. Sürekli takdir belgeleri getirirdim. Ortaokulda not ortalamam çok yüksek olduğu için, liseyi İngilizce ağırlıklı Orhan Cemal Fersoy Lisesi’nde okudum. Lisede dil bölümünden mezun olarak, İngilizce ile üniversite hayatıma devam etme kararı aldım. 2002 yılında Yeditepe üniversitesi İngiliz dili ve edebiyatı bölümünü kazandım.

İyi derecede İngilizce ve İtalyanca biliyorum. İngilizce zaten okul hayatımda hep branşım oldu buna ek olarak İtalyanca özel dersler aldım. Dil öğrenmeyi seviyorum. Mezun olmamın ardından hangi mesleği yapacağım konusunda araştırma yaptım. Lise Dönemimde “ İstanbul Oyuncuları Derneği’nde yaklaşık bir yıl tiyatro eğitimi aldım.

Ayrıca müzik ile de iç içeyim, dinlemeyi ve söylemeyi çok seviyorum. Bu konuda müzik bilgimi daha da geliştirmek istiyorum.

Başarıya giden yolun giriş kapısını anlatır mısın?

-Çocukluğumdan beri görsel sanatlara olan ilgim, düzgün konuşma ve yazma konusundaki hevesim beni haber spikerliğine yöneltti. Hatırlıyorum, daha 5-6 yaşlarında iken bile bir odaya girip, öğretmen gibi hep bir şeyler anlatırdım, yazı tahtam, kalemlerim, defterlerim vardı oyuncak yerine. Okumayı da çok severdim. Bu merakım yaşım ilerledikçe artınca artık kaçınılmaz sona geldik. Mezun olduktan sonra bir süre kurslarda ve özel derslerde İngilizce eğitmenliği yapsam da, gönlümde haber sunuculuğu yapmak olduğu için 2009 yılında girdiğim “Can-Arsen Gürzap yönetiminde Diyalog Anlatım İletişim Spikerlik Okulu” nu en iyi derece ile bitirerek Kanaltürk’te staj imkanına sahip oldum.

“Geceyi gündüze katmak” deyiminin anlamı nedir?

-Yaklaşık bir sene kanalın hemen her görevinde bulunmaya çalıştım. Bu işi yapmak isteyenlerin maddi kazançtan çok önce sahada eğitim çabasına girmesi ve tabiri caizse gece gündüz, belli bir seviyeye gelene kadar kazançsız da çalışabilmesi gerekiyor.

Ayrıca, altı ay kadar da sabahları öğlene kadar Habertürk’te program servisinde, öğleden sonra geceye kadar Kanaltürk’te çalışıyordum.

2011-2013 yılları arasında Tarımtürk tv’de her gün 2 saat öğle kuşağında “ 2’den 4’e Hayat” isimli programı hazırlayıp sundum. Haber, gazete, sağlık, eğitim ve daha bir çok konu olmak üzere oldukça zengin bir yelpazesi olan konuklu bir programdı..

2013 yılında Bengütürk tv’de editör spiker olarak göreve başladım. zamanla haberin yanına programları da eklemeye başladık ve hafta içi her sabah 8:00- 9:45 “Gündoğdu” ile haber,gazete manşetleri ve yorumları, trafik, hava durumu ile ekrana geliyor , her cuma 19:30-21:00 arası “Buyrun Konuşalım” da siyaset ve halkın sorunlarını konuşuyor, her cumartesi 9:00- 12:00 arası haber,gazete ile birlikte konusunda uzman kişileri ve sanatçıları ağırlıyorduk. Bunun dışında gün ortasındaki haber bültenlerinde de gündemi anlatıyordum.

Gurur duyduğum mesleğinle ilgili neler söylemek istersin?

-2016’da, aşık olduğum mesleğim ile birlikte eğitim hayatıma da devam etme ve ileriki süreçte daha akademik bir şekilde, alışılagelmişin dışında siyasi programlar yapmak için, 2016’da “Yeditepe Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler ve Siyaset bölümü tezli yüksek lisansı” na başladım. Halen Yeditepe Üniversitesinde mesleğim ile ilgili üniversite öğrencilerine dersler vermeye de devam ediyorum.

Bu bölümü okurken akademik hayatıma yükselerek devam etmem gerektiğini hissettim. Ekran önünde olmak güzel ancak buna bir de bilgiyi, araştırmayı ve bir dizi kitabı da eklersem Türkiye’yi, cumhuriyeti, Atatürk’ü v e vatandaşlık haklarımı çok daha iyi savunacağımı, aktaracağımı biliyorum. Kendimi öğrenme ve bilgilendirmek adına adadım diyebilirim. Atatürk’ümüzün bıraktığı bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkmak için ülkem adına daha ne kadar yararlı olabilirim derdindeyim.

Kitap ve program projelerim var. Zamanla hepsi inşallah hayata geçecek.

Özgünlük, sadelik ve İhtişam desem…

-Biraz da kendimden bahsedersem, boğa burcuyum, evet inatçı ve hırslıyım ama hepsi kendimle aslında tüm rekabetim. Dün yaptığım işi bugün beğenmem ya da daha iyisini yapmaya çalışırım. Okumayı yazmayı çok severim. Kişiyle değil işimle uğraşmayı tercih ederim. Güzeli, iyiyi takdir edip feyz alırım ancak yaptığım her şeyde kendi tarzım ve imzam olmalı. Özgünlük ve sadeliktir asıl ihtişam bana göre, yapılan hiçbir iyilik ve başarı karşılıksız kalmaz.

Kin tutmayı hiç beceremem, kötüye iyilikle giderim, ama kimin ne yaptığını unutmadan yoluma devam ederim.

İş ve okul dışında neler yapıyorsun?

-istikrarlı bir şekilde spor yapıyorum, düzenli ve dengeli beslenmeye, uykuya dikkat ediyorum. Olabildiğince doğal şekilde yaşıyorum, bunun dışında bana ne huzur ve sağlık veriyorsa onu benimsiyorum.

Cildin ışıl ışıl, sırrı nedir?

-Öncelikle teşekkürler :) cildim için de yine en doğal ürünleri tercih ediyorum. Günlük hayatta sadece güneş koruyucu ve nemlendirici, makyaj yapmam gerektiği zaman da yine doğal, mineralli makyaj ürünlerini tercih ediyorum. En önemlisi bu ürünler doğal olduğu halde bile makyajla yatmıyorum

Hayallerin üzerine neler söyleyeceksin?

-Haberler, basın, medya, televizyon toplumu şekillendiriyor. Yapmak istediğim en büyük ideallerim, örnek bir insan, evlat, eş ve anne olmak. Sanırım bütün bunlar gerçekleştiğinde bu dünyadaki misyonum tam anlamıyla yerine gelmiş olacak. Umarım çok daha güzel zamanlarımızda güzel işler yapacağız. Ömrüm ve sağlığım el verdikçe mesleğimi ekran önünde ve arkasında akademik çalışmalarımla ile destekleyerek sürdüreceğim.

Uzaklara, çocukluğuna gitti ve son cümlelerini söyledi.

-Ailemin desteği çok büyük. Beni çocukluğumdan beri yapmak istediğim her şeyde desteklediler, güvendiler. Özellikle bana her şeyini feda eden, en özel kadın canım anneme ve babama minnettarım.

*****

Sürekli okuyan, gündemi takip eden Esra Yıldız, en kıymetli görevini her dakika hissederek ve hissettirerek sürdürüyor. Program Yapımcısı & Haber Spikeri için en güzel dilekler döküldü yüreğimden…

Küçük kütleli yıldızların ömrü uzun, büyük kütleli yıldızların ömrü kısadır.” derler. Ömrün uzun olsun. Ekranlar seninle dolsun.

Aydınlattıklarınla nice mutluluklara

Yıldızların yıldızı sevgiler sana…