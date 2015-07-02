Nurs köyü inanç turizmine kazandırılıyor

BİTLİS - Nurs köyünün inanç turizmi altyapısının hazırlanması için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca finanse edilen, Hizan Kaymakamlığı ile Bitlis İl Özel İdaresince yürütülen "Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Evinin Restorasyonu ve Çevre Düzenlenmesi" ile "Nurs Köyünde Genel Çevre Düzenlemesi" projeleri kapsamında çalışmalar başladı.

Çalışmaları inceleyen Hizan Kaymakamı Sedat İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, projelerin bitmesiyle, Nurs köyüne gelenlerin, bölgenin doğal, otantik ortamında rahatça ziyaretlerini gerçekleştireceğini söyledi.

Köyün, yüzyıllardır korunan ve bugüne ulaşan doğal dokusunun tahrip edilmemesi konusunda hassas olduklarını belirten İnci, köyünü geçen yıl yaklaşık 80 bin yerli ve yabancının ziyaret ettiğini kaydetti.

Ziyaretçilere konaklama imkanı

İnci, Nurs'a ilginin artmasının, kendilerine hem köyü doğal haliyle koruma hem de ziyarete hazır hale getirme gibi sorumluluklar yüklediğini kaydetti.

Bediüzzaman Said Nursi'nin doğup büyüdüğü evin, önceki yıllarda yapılan kısmi restorasyonla orijinalliğini koruyarak bugüne ulaştığını anlatan İnci, şu ifadeleri kullandı:

"Bediüzzaman hazretlerinin ağabeyinin imamlık yaptığı ve ilk dersini aldığı 400 yıllık tarihi cami de halen ayakta ve korunmakta. Bediüzzaman'ın anne, baba ve kardeşlerinin mezarlarının olduğu Nurs köyü kabristanı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Nurs köyünde şimdiye kadarki en kapsamlı çalışmayı yürütüyoruz. Köyü inanç turizmine hazırlarken, aynı zamanda köylülerin de yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yürütüyoruz. Ziyaretçilerimiz, köyün manevi atmosferinden daha fazla istifade edebilmeleri için birkaç gün konaklayabilme imkanına sahip olacak. Kültürümüzde misafir baş tacı edilir ve en iyi şekilde ağırlanır. Bunu göz önünde bulundurarak, ilçeye gelenleri en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz."