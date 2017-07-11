Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
103183
ALTIN
141.704
DOLAR
3.6244
STERLIN
4.6552
EURO
4.1444
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
FETÖ'nün 'sınav' oyunu
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet duyuyoruz
Dışişleri: Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından memnuniyet...
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
SON DAKİKA
Afrodisyas UNESCO Dünya Miras Listesi'nde
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama noktasına saldırdı: 2 şehit
SON DAKİKA
Hatay'da PKK'lı teröristler polis uygulama...
Süper Lig'de fikstür heyecanı
SON DAKİKA
Süper Lig'de fikstür heyecanı

Nürnberg-Erzincan ve İstanbul el ele verildi engeller yenildi

Gazetemiz yazarlarından Nezahat GÖÇMEN, El ele Avrupa engellilere ve yaşlılara yardım konfederasyonu ile  El ele Alman Türk engellilere yardım Federasyonun Erzincan'daki yaşayan engelli çocuklara  yönelik yapılan anlamlı gecede ödül aldı.

Nürnberg-Erzincan ve İstanbul el ele verildi engeller yenildi

Gazetemiz yazarlarından Nezahat GÖÇMEN, El ele Avrupa engellilere ve yaşlılara yardım konfederasyonu ile  El ele Alman Türk engellilere yardım Federasyonun Erzincan'daki yaşayan engelli çocuklara  yönelik yapılan anlamlı gecede ödül aldı.

11 Temmuz 2017 Salı 17:10
8 Okunma
Nürnberg-Erzincan ve İstanbul el ele verildi engeller yenildi

NEZAHAT GÖÇMEN

İSTANBUL-  Elele konfederasyonu'nun davetlisi olarak Nürnber’e gelen Erzincan belediye başkanı Cemallettin Başsoy ve beraberindeki heyet, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Fürht Belediye Meclis üyesi Ayhan Yeşil işadamı İsmet çoşkun, İlyas Şahan,  Pondum Palas Mehmet Ali,  Nezahat Göçmen ve Erzincan Engelliler  Derneği Başkanı Gül Akartepe Çağlıdil  gecede hazır bulundular.

TÜRKİYE’YE YENİ ‘’CANLAR’’ KATILACAK

 300 davetlinin katıldığı gecede, “Türkiye’ye  yeni canlar katılacak.” diyen El ele Konfederasyonu genel Başkanı Cengiz Hocazade, açıklama yaptı.  Avrupa ve Türkiye’nin birçok bölgesinde dernek ve federasyonlar kurulacağına dikkat çekti.

‘’Birçok sivil Toplum Kuruluşu ile istişare halindeyiz. Tek bir amacımız var, o da engellilerimizin rahat ve kaliteli yaşamalarını sağlamak ve onları topluma kazandırmaktır. Yeni yeni projelerimizle, Türkiye’nin her yerine yeni canlar katacağız. Engellilerimizi hayata bağlayacağız. Almanya’da engelliler için sunulan imkânları Türkiye’de de uygulanmasını, sunulmasını temenni ederken, bizler el ele ailesi olarak Almanya modelinden esinlenerek hizmetlerimizi sunuyoruz.’’ Dedi.

El Ele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkanı cengiz Hocazade,her zaman gündeme gelen, engelliler sorununu çözen ülkelerin başında Almanya’nın geldiğini bir kez daha hatırlatarak, Almanya’ya teşekkür etti.

‘‘Ben engelliler yararına çalışan bir konfederasyonun genel başkanı olarak Alman devletine teşekkür ederim.  Almanya’nın, engellilere karşı sunduğu hizmetleri övmeye gerek yok. Çünkü her hizmet engellilere ayrı ayrı bir yaşam kalitesi veriyor. En önemlisi de, engellilerin hastanelerde ve toplum içinde normal insanlardan ayrı tutulmaması ayrı bir hizmet örneği.’’ dedi.

Engellilerin rencide edilmeden topluma kavuşturulması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Hocazade, iş adamlarına esnaflara ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

16 Ad Akülü araba

17 Ad spastik engelli arabaları

17 Ad manuel araba

17 Ad Rolto

250 karton kıyafet ayakkabı oyuncaklar, El ele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu ve El Ele Alman-Türk Engellilere Yardım Federasyonu ile Erzincan Belediyesi’nin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, ‘’Topla dağıt, bitsin ağıt’’ sloganı ile engelli çocukların akülü ve manuel araba ihtiyaçları karşılandı. Bu proje kapsamında, dar gelirli ailelere ise kıyafet ve ayakkabı dağıtılmak üzere Nürnberg’ten  yardım tırı yola çıktı.

 Yazarımız Nezahat Göçmen Elele İstanbul temsilcisi olarak çocuklar ve  engellilerle ilgili yeni projelere imza atacağını belirtti.   Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak engellilere destek olan yazarımız Nezahat Göçmen’i tebrik ediyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Nezahat GöçmenÖnce Vatan GazetesiNürnbergErzincanİstanbulEngel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocukken tanıştığı klarnet hayatı oldu
Çocukken tanıştığı klarnet hayatı oldu
"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü kabul ediyoruz"
"15 Temmuz'u tüm şehitlerin doğum günü kabul ediyoruz"
'Yine darbe girişimi olsa yine sokağa çıkarız'
'Yine darbe girişimi olsa yine sokağa çıkarız'
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den yüksek sıcaklık uyarısı
Afrikalı ormancılara yangın tatbikatı
Afrikalı ormancılara yangın tatbikatı
Kızılırmak Deltası turizmin gözdesi olacak
Kızılırmak Deltası turizmin gözdesi olacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ