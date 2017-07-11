Nürnberg-Erzincan ve İstanbul el ele verildi engeller yenildi

NEZAHAT GÖÇMEN

İSTANBUL- Elele konfederasyonu'nun davetlisi olarak Nürnber’e gelen Erzincan belediye başkanı Cemallettin Başsoy ve beraberindeki heyet, Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Fürht Belediye Meclis üyesi Ayhan Yeşil işadamı İsmet çoşkun, İlyas Şahan, Pondum Palas Mehmet Ali, Nezahat Göçmen ve Erzincan Engelliler Derneği Başkanı Gül Akartepe Çağlıdil gecede hazır bulundular.

TÜRKİYE’YE YENİ ‘’CANLAR’’ KATILACAK

300 davetlinin katıldığı gecede, “Türkiye’ye yeni canlar katılacak.” diyen El ele Konfederasyonu genel Başkanı Cengiz Hocazade, açıklama yaptı. Avrupa ve Türkiye’nin birçok bölgesinde dernek ve federasyonlar kurulacağına dikkat çekti.

‘’Birçok sivil Toplum Kuruluşu ile istişare halindeyiz. Tek bir amacımız var, o da engellilerimizin rahat ve kaliteli yaşamalarını sağlamak ve onları topluma kazandırmaktır. Yeni yeni projelerimizle, Türkiye’nin her yerine yeni canlar katacağız. Engellilerimizi hayata bağlayacağız. Almanya’da engelliler için sunulan imkânları Türkiye’de de uygulanmasını, sunulmasını temenni ederken, bizler el ele ailesi olarak Almanya modelinden esinlenerek hizmetlerimizi sunuyoruz.’’ Dedi.

El Ele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu Genel Başkanı cengiz Hocazade,her zaman gündeme gelen, engelliler sorununu çözen ülkelerin başında Almanya’nın geldiğini bir kez daha hatırlatarak, Almanya’ya teşekkür etti.

‘‘Ben engelliler yararına çalışan bir konfederasyonun genel başkanı olarak Alman devletine teşekkür ederim. Almanya’nın, engellilere karşı sunduğu hizmetleri övmeye gerek yok. Çünkü her hizmet engellilere ayrı ayrı bir yaşam kalitesi veriyor. En önemlisi de, engellilerin hastanelerde ve toplum içinde normal insanlardan ayrı tutulmaması ayrı bir hizmet örneği.’’ dedi.

Engellilerin rencide edilmeden topluma kavuşturulması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Hocazade, iş adamlarına esnaflara ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

16 Ad Akülü araba

17 Ad spastik engelli arabaları

17 Ad manuel araba

17 Ad Rolto

250 karton kıyafet ayakkabı oyuncaklar, El ele Avrupa Engellilere ve Yaşlılara Yardım Konfederasyonu ve El Ele Alman-Türk Engellilere Yardım Federasyonu ile Erzincan Belediyesi’nin ortaklaşa hazırladığı proje kapsamında, ‘’Topla dağıt, bitsin ağıt’’ sloganı ile engelli çocukların akülü ve manuel araba ihtiyaçları karşılandı. Bu proje kapsamında, dar gelirli ailelere ise kıyafet ve ayakkabı dağıtılmak üzere Nürnberg’ten yardım tırı yola çıktı.

Yazarımız Nezahat Göçmen Elele İstanbul temsilcisi olarak çocuklar ve engellilerle ilgili yeni projelere imza atacağını belirtti. Önce Vatan Gazetesi ailesi olarak engellilere destek olan yazarımız Nezahat Göçmen’i tebrik ediyoruz.