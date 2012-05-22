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Nüfus müdürlüğünden ilginç istekler

Antalya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yapılan başvurular arasında birbirinden ilginç istekler yer alıyor

Nüfus müdürlüğünden ilginç istekler

Antalya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne yapılan başvurular arasında birbirinden ilginç istekler yer alıyor

22 Mayıs 2012 Salı 14:22
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Nüfus müdürlüğünden ilginç istekler
ANTALYA - Antalya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Hacı Temel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün öncelikli görevinin nüfus olaylarına ilişkin gelişmeleri takip etmek ve kayıt altına almak olduğunu söyledi.

Pek çok ilginç istekle karşılaştıklarını anlatan Temel, bunlardan bazılarını şöyle sıraladı:
''Yeni doğan bebeğinin fotoğrafını nüfus cüzdanına yapıştırılması isteği, imam nikahıyla evlendiği halde nüfus müdürlüğünden evlilik cüzdanı çıkartma talebi, nüfus kayıtlarında sabıkasının görülüp görülmediğini soranlar, 'Borcum var mı?' diye gelenler, 'Aile planlaması istiyorum, nereye dilekçe verilecek?' diye soranlara rastlayabiliyoruz. Torunlarına kendi isimlerini vermek isteyen dede veya babaannelerin, anne babadan habersiz bebeğin nüfus cüzdanını çıkartmak için başvurduğunu gördük. Çocuğunun ismi nedeniyle alay konusu olduğunu düşünen ailelerin isim değiştirme istekleri de oluyor. Hatta sokakta yaşadığını, evi olmadığını söyleyen bir kişinin işlem yaptırabilmek için nüfus kaydını görevli memurun evine yaptırmak isteği ile de karşılaştık. Bir de 'dul olarak evlenen bayan, boşandıktan sonra hangi haneye döner?' şeklinde bir soru da geldi.''

AA

Son Güncelleme: 22.05.2012 06:23
Anahtar Kelimeler:
İlginç Istekler
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