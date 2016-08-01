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Nobel Ödüllü Karman demokrasi nöbetinde

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Karman, Kızılay’daki demokrasi mitingine katılarak, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkına ihanet olduğunu söyledi.

Nobel Ödüllü Karman demokrasi nöbetinde

Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Karman, Kızılay’daki demokrasi mitingine katılarak, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkına ihanet olduğunu söyledi.

01 Ağustos 2016 Pazartesi 13:46
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Nobel Ödüllü Karman demokrasi nöbetinde

 Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli aktivist Tevekkül Karman, Kızılay’daki demokrasi mitingine katılarak, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin Türk halkına ihanet olduğunu söyledi. 

Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu göstermek için başkent Ankara'da,Kızılay Meydanı'ndaki demokrasi nöbetine katılan Karman, burada AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Karman, “Türk gençlerinin darbe karşıtı destansı cesareti, bana tıpkı tanklar karşısında kurşunlara göğüs geren ama barışçılığından ödün vermeyen Arap gençlerinin destansı mücadelesini hatırlattı. Biz bugün toplumsal hafızaya kazınan istisnai kahramanlar görüyoruz.” dedi.

Darbe karşısında durmanın kendi hayat felsefesini oluşturduğunu belirten Karman, “Bana göre tarafsız kalanlarla darbeciler arasında fark yoktur. Bu suç karşısında kör ve dilsiz kalanlar darbenin ortaklarıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

Karman, Batılı ülkelerin darbeye tepkileri karşısında büyük hayal kırıklığına uğradığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yapılan açıklamaların, darbecilerle iş yapılabileceğine ve Ankara ile ilişkilerinin etkilenmeyeceğine dair imalarla dolu olduğunu duydum. Bu nasıl bir deliliktir. Demokratik süreci yaşamaya başlayan halklarımızın kaderi, Batılı 'demokratik' ülkelerin komplolarına maruz kalmak mı? Halkların önünde alternatif seçenekler bırakmayarak kapıları sadece DAEŞ’e ve terörizme açtıklarının farkında değiller mi?”

"Halk kararının vesayet altına alınamayacağı mesajını vermiştir"

Türkiye halkının darbeye karşı koyduğu iradenin bölge halkları için ilham kaynağı olacağının altını çizen Karman, “Arap halkları, artık seçilmiş hükümetlere karşı darbecilere destek veren siyasi partileri, kendi halkına karşı acımasızca silah kullanan, halkını öldürmekten geri durmayan askerleri, bilinçsizce ve ufuktan yoksun bir eda ile darbecileri destekleyen bir kesim halkı kınıyor ve nefret ediyor. Şimdi, ‘Biz de neden tıpkı Türkiye halkı gibi hep beraber meydanlara çıkmadık?’ diyerek kendilerini suçluyorlar.” yorumunu yaptı.

Türkiye halkının darbe girişimine karşı mücadelesinde bir çok çarpıcı detaya şahit olduğunu söyleyen Karman, “Türkiye halkı, dünyaya hep bir ağızdan ‘Siz daha bizi tanımıyorsunuz.’ diye haykırmış, saygıyla muamele edilmesi gereken büyük bir millet olduğunu göstermiş ve kararının vesayet altına alınamayacağı mesajını vermiştir.” dedi.

"Bütün halklar için ilham kaynağı haline gelmiştir"

Karman, CHP başta olmak üzere diğer muhalefet partilerinin sergilediği tavrın takdire şayan olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin hem hükümet hem de muhalefet olarak bu süreci birlikte atlattığını ifade eden Karman, şunları kaydetti:

“Sanki tek bir hükümet gibiydi, hepsini saygıyla selamlıyor, gurur duyuyorum. Bizler, Arap dünyasındaki siyasi partilerden çok çektik. Öyle ki, bu partiler siyasal rekabetlerinden dolayı mabedi yıkmaya hazırlar. Gözleri önünde halka ettikleri eziyetlere rağmen darbecileri, ‘Ellerinize sağlık, istediğinizi yapın.’ sloganlarıyla karşılarlar.”

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini bir ihanet olarak değerlendiren Karman, “Eşit ve özgürlükçü süreçte vuku bulan bu darbe girişimi sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı değil, Türkiye’nin bütün demokratik kazanımlarını hedef almıştır.” dedi.

Türk halkının saygıdeğer ve güven verici bir halk olduğunu vurgulayan Karman, “Türkiye halkının ortaya koyduğu mücadele azmi şimdi özgürlüğünü savunmak için mücadele eden bütün halklar için bir ilham kaynağı haline gelmiştir. Darbe dönemleri artık bitmiştir ve hiç şüphesiz Türkiye halkı demokratik bir siyasi hayat çerçevesinde daha güzel bir geleceğe yürüyecektir.” şeklinde konuştu.

AA

Son Güncelleme: 01.08.2016 13:47
Anahtar Kelimeler:
AnkaraKızılay MeydanıDemokrasi NöbetiFetullahçı Terör ÖrgütüFETÖTevekkül Karman
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