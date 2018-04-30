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Nobel ödüllü İngiliz bilim adamından iklim değişikliği uyarısı

Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Prof. Levermore, "Eğer dünyanın sıcaklığı 2 derece daha artarsa ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Gerçekten önlem almazsak, adım atmazsak bu dünya için bir felaket olabilir" dedi.

Nobel ödüllü İngiliz bilim adamından iklim değişikliği uyarısı

Nobel ödüllü İngiliz bilim adamı Prof. Levermore, "Eğer dünyanın sıcaklığı 2 derece daha artarsa ne olacağını tam olarak bilmiyoruz. Gerçekten önlem almazsak, adım atmazsak bu dünya için bir felaket olabilir" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:31
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Nobel ödüllü İngiliz bilim adamından iklim değişikliği uyarısı

60 ülkeden yaklaşık bin bilim adamının katıldığı 6. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı (ICSM2018) dolayısıyla Antalya'da bulunan ve çevre alanında Nobel ödülü sahibi İngiliz bilim adamı Profesör Geoffrey Levermore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ileriki dönemde insanlığı bekleyen en önemli ve en etkili krizlerden birinin iklim değişikliği olduğunu hatırlattı.

İnsanların neden olduğu atmosferdeki karbondioksit miktarının tam olarak ölçülebildiğini ifade eden Levermore, "ABD Başkanı Trump gibi iklim değişikliği inkarcıları var ancak bilimi inkar edemezsiniz. Ne kadar inkar etseniz de bilim iklim değişikliğinin olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Bundan sonraki nesillerin iklim değişikliğinden çok etkileneceğini dile getiren Levermore, bu konuda ülkelerin bir an önce önlem almaya başlamaları gerektiğini vurguladı. Levermore, "Türk hükümetini 2023 hedefleri doğrultusunda enerji ihtiyacının yüzde 30'unu yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefini tebrik ediyorum, bu çok iyi bir hedef. Elektriği üretmek için aslında çok iyi bir fırsatınız var, bu da güneş enerjisi. Güneş enerjisinden elektrik üretmek için çok iyi konumdasınız." değerlendirmesini yaptı.

Fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltmak, bunun yerine güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerektiğini vurgulayan Levermore, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının bol miktarda olduğunu bildirdi.

İklim değişikliği dolayısıyla deniz seviyesinin arttığını, tarımsal ürünlerin eskisi gibi yetişemeyeceğini belirten Levermore, su kaynaklarının azalacağını, bunların da savaşlara neden olabileceğini vurguladı.

Levermore, "Dünya yüzeyindeki insanların aktivitelerinden dolayı aslında sanki her gün yaklaşık 400 bin atom bombasının atılımına eşdeğer bir zarar veriyoruz gezegenimize. Eğer dünyanın sıcaklığı önümüzdeki gelecekte 2 derece daha artarsa hakikaten biz ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ve bir daha geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmiş olabiliriz. Gerçekten önlem almazsak, adım atmazsak bu dünya için bir felaket olabilir." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
6. Uluslararası Süperiletkenlik Ve Manyetizma Konferansı
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