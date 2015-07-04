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Nevşehir'de trafik kazası: 10 yaralı

Kazada, KPSS'ye girmek için yola çıkan Gülseren Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı

Nevşehir'de trafik kazası: 10 yaralı

Kazada, KPSS'ye girmek için yola çıkan Gülseren Apaydın'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yaralandı

04 Temmuz 2015 Cumartesi 12:51
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Nevşehir'de trafik kazası: 10 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de yolcu midibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir'den Ürgüp ilçesine giden Murat Olgun idaresindeki 50 US 993 plakalı midibüsle Ürgüp'ten Nevşehir istikametine seyreden Ahmet Oğuzhan Büyük'ün kullandığı 50 AZ 523 plakalı otomobil Üç Güzeller mevkisinde çarpıştı.

Kazada, Büyük ve otomobildeki Gülseren Apaydın ile midibüs sürücüsü Olgun ve yolcular İsmail Çetinkaya, Serap Eroğlu, Mehmet Köstek, Emre Erdoğan, Yasin Keleş, Ahmet Akbudak ve Burhan Güleç yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralı olduğu bildirilen Apaydın'ın KPSS'ye girmek üzere Nevşehir'e gittiği öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 04.07.2015 11:11
Anahtar Kelimeler:
Kazaönce Vatan
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