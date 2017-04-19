Nevşehir Valisi ve Belediye Başkanı dünya çocuklarını kabul etti

NEVŞEHİR

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT'nin bu yıl "Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla ve 26 ülkeden heyetlerin katılımıyla düzenlediği, "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" etkinlikleri kapsamında, dünya çocuklarını kabul etti.

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki kabul törenine, şenliğe iştirak eden ülkelerden birer öğrenci ile ev sahipliği yapan kardeş öğrenciler katıldı.

Ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Aktaş ve Ünver'e takdim eden konuk çocuklara, yöreye özgü hediyeler verildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM'nin açılmasıyla beraber Türk çocuklarına armağan ettiği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı", 39 yıldır TRT'nin organizasyonuyla "TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" adı altında uluslararası düzeyde kutlanıyor.

Uluslararası düzeyde kutlanan ilk ve tek çocuk bayramı niteliği taşıyan şenlik, çocuklar arasında kardeşlik, sevgi ve dostluk bağlarını geliştirerek, barış içinde yaşayacakları bir dünyanın oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor.

TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği ile ilgili tüm gelişmelere www.trt23nisan.com internet adresi ile instagram.com/trt23nisan, twitter.com/trt23nisan ve facebook.com/TRT23Nisan sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.